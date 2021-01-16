年貨大街恐湧人潮車流 北市警將加強交通疏導
下週一起台北各大年貨商圈開跑，將湧入採買年貨車潮，恐使交通打結。對此，台北市政府警察局從1月18日到2月9日期間，針對容易塞車的路段加強疏導，確實執行「路口淨空」及「加強違停取締」，若影響範圍擴大，也會啟動「交通快打機制」全力抒解車流。
距離農曆新年不到1個月，台北市各大年貨大街、花卉、蔬果、漁獲市場及百貨公司也準備開始迎接採買年貨的客人，屆時將湧入大量車潮和人流。
為了使交通暢通，北市警局將針對預警路段和易塞車幹道加強交通疏導，在下午尖峰時段提早值勤，並視實際車流延後收勤，由執勤員警及義交確實執行「路口淨空」及「加強違停取締」，以提供市民順暢交通好品質。
另外，交通快打機動隊也會在容易塞車的高架路段和聯外橋樑加強巡邏，若發生交通事故、拋錨車等問題，將立即趕往現場排除，減低交通衝擊，運用警廣路況插播、資訊可變標誌CMS加強宣導，全力疏解車流。
警察局表示，希望民眾可以多搭乘大眾運輸工具，若自行開車，務必配交通警察或義交的指揮，以維持交通順暢。
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