青年擲地有聲！台中青年諮詢委員會提案參採率達8成

青年委員參與台中市政的精采片段搶先露出！2020年7月由市府研考會接棒青諮會運作，委員會議廣邀100位青年委員與會，擴大徵詢青年委員的意見，成為全國最大規模的青年會議，並排定每個月以專題報告方式進行議題小組會議，提供委員更多規劃時間、提高參與度。

台中市研考會主委吳皇昇表示，藉由大小會議集結100位各領域的青年委員發揮創意一起為台中的市政添加創新動力，一起打造青年的城市。

研考會統計，市長盧秀燕上任，2019年起成立青年諮詢委員會，以居住、就學或就業在台中的15歲至35歲青年為對象，分設教育文化組、青年發展組、青年樂活組、公共參與組等議題小組，分別由教育局、勞工局、社會局、研考會主政，各議題小組委員以21人至2 人為原則，報名方式分為「自我推薦」及「機關團體推薦」。

截至目前為止，青年委員提案數共計51件，其中完全參採39件、暫不參採3件、提案中5件。

吳皇昇說，青諮會擴大並提供青年政策參與的管道，讓青年皆可以充份表達想法，經過與市府溝通、交流並取得共識讓政策更到位，青諮會成立以來提案數共計51件，參採率達84%，可見市府對青年聲音的重視。

台中的青年委員發揮所長，關心議題跨多方領域，例如有青年委員提出「單側聽損」學生在校學習狀況，獲教育局回應將修訂高中以下身心障礙學生就讀普通班教學原則及輔導辦法，明訂未持有各主管機關核發有效鑑定證明之身心障礙學生相關受教權益。

另有青年委員在新冠肺炎防疫期間，提出學校實施遠距線上教學時，應確保弱勢學生學習資源亦對長照、公托公幼、青年創業、社會住宅及智慧交通等政策，提供創新、活力的想法與建議。

2020年底由研考會架設的台中青諮會網站，是青年委員認為青諮會角色應明確，提議建立對外宣傳平台，讓外界了解青諮會運作、會議記錄及提案內容等過程，進而達到青年議題被關注的政策效果。