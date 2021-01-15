文山歲末關懷園遊會10週年 黃珊珊年節送暖獨居老人

台北市副市長黃珊珊今天出席文山區舉辦的「歲末關懷園遊會」，關懷獨居老人。黃珊珊致詞時表示，文山區園遊會10年辦理有成，感謝恆安及天下為公基金會對市府長照業務的支持。

園遊會邀請文山區列冊獨居長者、低收入戶及弱勢邊緣家庭參加，共發放1100個500元紅包，並由指南宮及木柵農會致贈每位參加者壽麵禮盒及鐵定包中茶葉1份，恆安照護集團還提供10個1萬元大紅包，共計10萬元提供摸彩。

因應疫情關係，雖無法於園內飲食，但免費提供香噴噴的可口美食供參加者帶回家中享用，獨居長者、低收入戶及弱勢家庭感受溫馨愉悅。

黃珊珊致詞時先向恆安及天下為公基金會表達感謝，謝謝多年來支持市府長照業務。黃珊珊說，今天舉辦園遊會的市立動物園現場是亞洲最棒的動物園，文山區也是台北市最適合居住的城市，希望今年疫情結束後，大家還是可以正常生活、娛樂。

黃珊珊也提到「三貓計畫」，她解釋三貓計畫，就是貓纜、貓空、大貓熊（動物園）的活化觀光產業方案，也是台北市長柯文哲交給她的任務，必須在任內落實。