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新店安康集會所啟用 採科技管理多元使用

觀天下 / 記者張芳琪/新店報導
新店區安康多功能集會所舉行啟用典禮，並將採科技化管理，採用雲端APP監控，不僅省時間也節省人力。 圖／大新店有線電視提供
新店區安康多功能集會所舉行啟用典禮，並將採科技化管理，採用雲端APP監控，不僅省時間也節省人力。 圖／大新店有線電視提供

新店區安康多功能集會所今(15)日舉行啟用典禮，由區長朱思戎主持揭牌儀式，包括新北市議員金中玉、劉哲彰、陳儀君以及多位地方里長都到場參與，安康多功能集會所可讓民眾聯誼、室內運動或活動的多元使用，並將採科技化管理，採用雲端APP監控，不僅省時間也節省人力。

安康多功能集會所整體活動空間約35坪，原為環保局二手家具幸福小站，在地方民代、里長積極協調和爭取下，幸福小站移至地下一樓，經過整理後成為多功能集會所。

新店區長朱思戎表示，集會所未來將採科技化管理，採用雲端APP監控，不僅省時間也節省人力。

啟用典禮上，由區長朱思戎主持揭牌儀式，包括新北市議員金中玉、劉哲彰、陳儀君以及多位地方里長都到場參與，期盼安康多功能集會所的啟用能滿足民眾聯誼、室內運動或活動的多元使用，增進社區民眾情感和凝聚力。

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