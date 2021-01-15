美崙社區牆面變繽紛 巷弄明亮成打卡秘境

萬里區美崙社區近來巷道的牆面都煥然一新，原來是里長曾基成向市議員周雅玲提議，將美崙社區裡的牆面規劃設計彩繪，讓原本冷冰冰的水泥牆面都變得色彩繽紛，走進社區的感覺也都溫馨了起來，居民們看到環境的改變也都相當開心，甚至還有民眾開始走進來拍照打卡，成為萬里觀光拍照留念的新景點。

市議員周雅玲表示，美崙的牆面彩繪設計，融入了社區有許多小動物的特色，還有溫馨又童趣的孩童互動景象，就像是孩童在社區巷道奔跑有活力，深受社區長輩的喜愛，而來到現場看到彩繪的成果，更是感染到社區的溫馨明亮，雀躍的拍起照片，不論是直接把彩繪當成背景還是互動拍照取景都相當好看。

龜吼里長曾基成說，相當感謝議員的協助，讓社區變好美，而目前社區彩繪從台二線的入口處向內延伸大約七八十公尺，考量一致性，未來牆面的彩繪設計會繼續向內部的巷弄來進行，還有這次也向議員來說明，因為社區長輩多，路面平整舒適度需要再提升，未來再請議員協助讓路平跟上彩繪的腳步逐步來改善，要將美崙社區打造的更加舒適美侖美奐。