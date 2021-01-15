扶輪心顧偏鄉 澳底國小獲40萬元視聽設備

澳底國小是貢寮區五所國小中人數最多的學校，也是五校策略聯盟的統籌，視聽教室多年來器材損壞，這學期透過國際扶輪3490地區募集40萬元經費，並由瑞芳扶輪社執行視聽設備換新，今(15)日特地在澳底國小舉辦啟用暨五校學生送暖活動。

新北市教育局長張明文表示，貢寮區五所國小低年級學生，在15日齊聚澳底國小進行英語移地學習，打散的座位增進彼此的認識，從三貂獅可愛的動作介紹，還有用巧克力醬在石花凍寫字母的創意教學，讓在地化課程更活潑好玩。

新北市議員林裔綺表示，鄉下學校設備往往老舊，很感謝國際扶輪3490地區各縣市的社員贊助，以四十萬元改善澳底國小原本只有儲物功能的視聽教室，期許日後能提供貢寮區五校策略聯盟及地方社區使用。

澳底國小校長李延昌表示，今天五校孩子們首先體驗三貂獅面具DIY，除了貼上五官，也要抽取英文字母，取代「王」字、寫在獅子額頭上，而後來到視聽教室門口，抽籤玩字母大小寫的迷宮，考驗孩子的方向感與邏輯，捐贈儀式中，首次使用二十多萬元的投影機，燈光下仍能清楚呈現顏色，全新音響設備也相當順暢，再加上去年教育部更新座位及空間環境，海洋風格的視聽教室特色又美麗，但因位在海邊設備容易受到腐蝕，學校日後也會明定保管使用方法。

瑞芳扶輪社社長宋嘉齊表示，這次扶輪社員們也準備了摸彩獎品及速食餐，讓偏鄉孩子們好高興，抽到了鬼滅之刃的保暖襪，就不怕周末及將到來的低溫，暖心地乘坐各校校車，期待下次又有好玩的移地學習課程。