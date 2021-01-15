讓獨居長輩好感激 汐止厚德里辦共餐兼送餐

汐止厚德里老人共餐已經邁入第八年，每個星期三午餐的約會，是由一群熱心的鄰長及志工一起買菜煮菜，好多長輩們也早就習慣這每個星期一次的午餐約會，值得一提的是，為了關懷行動不便的獨居長輩，還派出了志工固定為他們把午餐送到家，也讓老伯伯感謝又感激。

汐止區厚德里自從開辦共餐以來，這群熱心志工時間一到就會分工合作，煮一餐飯給老人家吃，這一天主菜是魯雞腿，花了點時間燉煮後，開始擺盤，而當天的主菜好了，這還沒完，時間接近十一點，離共餐只剩半小時，大家緊接著要煮柳葉魚、炒豆干、還有青菜，時間還沒到，外頭已經大排長龍。

厚德里長陳有諒指出，中午時間一到長輩陸續來這裡等著打飯、共餐，尤其好天氣，許多老人家走出來一起吃飯聊天，那在志工的合作下，每個星期共餐菜色都是真材實料，志工們都非常的辛苦，這七年多以來我都不用煩惱老人共餐的各項事情，因為有老人俱樂部的部長王敏一個人負全責，跟志工伙伴把事情做好，真的很感謝他們。

老人俱樂部長王敏說，做了八年，感覺一點都不辛苦，大家都做的很開心，跟老人家大家都相處的很好，就像好朋友一樣，他們也很感謝我們這些志工，也認為要一直辦下去，因為我們厚德里的老人很多，而且老人家常一個人在家也真的是很無聊，大家到這邊來用餐也都很開心。

另外，也有為行動不便的長輩送餐，服務行動不便的獨居長輩，里內一位趙伯伯94歲了，還得照顧80多歲的太太，所以，每個星期由佈老志工同時也是里內志工的陳國雄，固定把便當送到家，趙伯伯真的很感謝，每一次菜色都很豐富，滿滿一碗飯，老人家吃在嘴裡暖在心裡，直說麻煩大家送餐，真的很不好意思。