快訊

39歲女星照樣火辣 被問脫單曖昧笑了

卸任面臨多項刑責 檢察官憂川普潛逃海外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讓獨居長輩好感激 汐止厚德里辦共餐兼送餐

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止厚德里老人共餐已經邁入第八年，派出了志工固定為他們把午餐送到家，也讓老伯伯感謝又感激。 圖／觀天下有線電視提供
汐止厚德里老人共餐已經邁入第八年，派出了志工固定為他們把午餐送到家，也讓老伯伯感謝又感激。 圖／觀天下有線電視提供

汐止厚德里老人共餐已經邁入第八年，每個星期三午餐的約會，是由一群熱心的鄰長及志工一起買菜煮菜，好多長輩們也早就習慣這每個星期一次的午餐約會，值得一提的是，為了關懷行動不便的獨居長輩，還派出了志工固定為他們把午餐送到家，也讓老伯伯感謝又感激。

汐止區厚德里自從開辦共餐以來，這群熱心志工時間一到就會分工合作，煮一餐飯給老人家吃，這一天主菜是魯雞腿，花了點時間燉煮後，開始擺盤，而當天的主菜好了，這還沒完，時間接近十一點，離共餐只剩半小時，大家緊接著要煮柳葉魚、炒豆干、還有青菜，時間還沒到，外頭已經大排長龍。

厚德里長陳有諒指出，中午時間一到長輩陸續來這裡等著打飯、共餐，尤其好天氣，許多老人家走出來一起吃飯聊天，那在志工的合作下，每個星期共餐菜色都是真材實料，志工們都非常的辛苦，這七年多以來我都不用煩惱老人共餐的各項事情，因為有老人俱樂部的部長王敏一個人負全責，跟志工伙伴把事情做好，真的很感謝他們。

老人俱樂部長王敏說，做了八年，感覺一點都不辛苦，大家都做的很開心，跟老人家大家都相處的很好，就像好朋友一樣，他們也很感謝我們這些志工，也認為要一直辦下去，因為我們厚德里的老人很多，而且老人家常一個人在家也真的是很無聊，大家到這邊來用餐也都很開心。

另外，也有為行動不便的長輩送餐，服務行動不便的獨居長輩，里內一位趙伯伯94歲了，還得照顧80多歲的太太，所以，每個星期由佈老志工同時也是里內志工的陳國雄，固定把便當送到家，趙伯伯真的很感謝，每一次菜色都很豐富，滿滿一碗飯，老人家吃在嘴裡暖在心裡，直說麻煩大家送餐，真的很不好意思。

汐止 菜色 獨居

延伸閱讀

送愛到學校 汐止弱勢學童開心領紅包

車禍不斷 汐止大同、福德路口人車爭道危險

汐止2條巷弄內路邊停車格共16格 18日開始收費

汐止白雲石財神廟送愛心 加碼捐一百支柺杖

相關新聞

「人迎富貴扭轉乾坤」 柯文哲春聯今起開始發放

農曆新年將至，台北市政府春聯亮相，祕書處今年邀請書法老師修平山揮毫，推出「人迎富貴扭轉乾坤」春聯，市府印製了22萬500...

新北住戶天冷洗澡到一半突然沒天然氣 業者未及時賠償

新北市中和中興里許多住戶近期因為天然氣供氣不足，造成寒冬中洗冷水澡，影響約達2千戶，新北消保官今展開行政調查，要求業者賠...

貢寮產銷中心路口險象環生 要設紅綠燈改善

位在台二線旁的貢寮區漁會與全聯共構的產銷中心，因所在路段有連續彎道，並且有多個路口，卻沒有紅綠燈指引動向，導致許多居民、貨車從路口轉入台二線相當危險，今(15)日新北市議員林裔綺辦理會勘，希望設置紅綠燈解決澳底漁港旁多年來的交通問題。

新興國小附幼年度大戲 幼童、家長演黑光劇

為展現出小朋友在一學期的學習成果，淡水區新興國小附設幼兒園昨(14)日舉辦年度大戲，讓小朋友與家長DIY服裝，再依老師所寫的劇本進行演出，這是相當特別的黑光劇，在沒有燈光下的服裝，發散出螢光亮的圖案，而且這些故事也具有海洋環保教育意義。

淡水有機農場種經濟作物 盼帶動小農加入

淡水區頂田寮有機農場最近試種這兩種木鱉果及印加果作物，雖然目前只是試種階段，不過也有許多的心得與技術，更製作出部份的加工產品的樣本，也希望可以帶動許多農友一起來加入。

讓獨居長輩好感激 汐止厚德里辦共餐兼送餐

汐止厚德里老人共餐已經邁入第八年，每個星期三午餐的約會，是由一群熱心的鄰長及志工一起買菜煮菜，好多長輩們也早就習慣這每個星期一次的午餐約會，值得一提的是，為了關懷行動不便的獨居長輩，還派出了志工固定為他們把午餐送到家，也讓老伯伯感謝又感激。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。