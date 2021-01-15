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淡水有機農場種經濟作物 盼帶動小農加入
淡水區頂田寮有機農場最近試種這兩種木鱉果及印加果作物，雖然目前只是試種階段，不過也有許多的心得與技術，更製作出部份的加工產品的樣本，也希望可以帶動許多農友一起來加入。
新北市淡水區頂田寮有機農場，過去種植有機蔬菜，提供多元管道，從自產銷售，經營多年農場主人鄭班長，就是希望帶動北部地區的小農，一起來加入有機種植的行列。
農場主人鄭鵬舉表示，由於在北部種植作物，往往受到產量，氣候影響，無法像中南部壓低成本，因此目前正試種兩種高經濟價植的作物，分別是木鱉果以及印加果兩種。
鄭鵬舉表示，最近他在試種這兩種木鱉果及印加果作物，已經試種成功，印加果的營養價植相當高，種籽可以加工提煉植物油，葉子可以製作成茶包，而且一年四季都可以採收，另外木鱉果富含胡蘿蔔素等等可以製作成健康食品，因此他希望可以藉由這兩項作物來向大家推廣。
鄭班長說，在試種這兩種作物後，已經成功種植一段時間，未來更能夠來加以廣大範圍，雖然目前只是試種階段，不過也有許多的心得與技術，更製作出部份的加工產品的樣本，也希望可以帶動許多農友一起來加入，並且他也會無私的教授大家種植技巧與方式，希望讓北部的小農也有經濟作物的收成，讓更多人來發現更友善的農作。
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