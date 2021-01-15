新興國小附幼年度大戲 幼童、家長演黑光劇

為展現出小朋友在一學期的學習成果，淡水區新興國小附設幼兒園昨(14)日舉辦年度大戲，讓小朋友與家長DIY服裝，再依老師所寫的劇本進行演出，這是相當特別的黑光劇，在沒有燈光下的服裝，發散出螢光亮的圖案，而且這些故事也具有海洋環保教育意義。

新興國小校長許文勇表示，今年主題是一起玩故事，共安排了三大戲劇演出。今年主題，共分成三個戲劇節目，包括了耶誕老人出任務、小黑魚歷險記以及十兄妹快樂森林，這些劇本還有道劇服裝，都是由老師與家長們一起完成，分別由幼兒園的三個班級小朋友來演出，不論是道具，表現都非常亮眼。

看到小朋友身上的衣服，還有許多動物造型，還有道具都是老師與小朋友，還有家長們在過去一個多月的努力成果，相當的精緻，今年延續去年，有特別的黑光劇，在沒有燈光下的服裝，發散出螢光亮的圖案，表現出故事內容，而且這些故事也具有環保教育意義，讓孩子學習到要保護海洋環境，藉由每個年度所創作的不同主題，培養孩子能夠有肢體創作、道具設計的能力，讓小朋友在多元智慧下，能夠健全發展，留下美好的回憶。