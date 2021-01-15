貢寮產銷中心路口險象環生 要設紅綠燈改善

位在台二線旁的貢寮區漁會與全聯共構的產銷中心，因所在路段有連續彎道，並且有多個路口，卻沒有紅綠燈指引動向，導致許多居民、貨車從路口轉入台二線相當危險，今(15)日新北市議員林裔綺辦理會勘，希望設置紅綠燈解決澳底漁港旁多年來的交通問題。

真理里長趙瑞昌表示，真理里延平街至美灩山街銜接段落為連續彎道，且靠近澳底漁港，因此有兩處巷口常有漁民貨車進出，卻因為台二線大車眾多，容易發生危險，由其去年12月有全聯新開幕，開車前來的民眾增多，彎道容易駕駛過快，若能設置紅綠燈及警示燈，能增加此路口的安全性。

新北市議員林裔綺表示，今天會勘結果，將在貢寮區漁會產銷中心前的路口設置行人穿越線，並設立行人按壓式紅綠燈，而轉彎處前後也會架設警示燈，以防車輛過快來不及煞車，以保障民眾往來的安全。