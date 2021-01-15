天然氣不足業者仍未賠償 新北議員：請退輔會立即指導

新北市中和中興里近期許多住戶，因欣欣天然氣在天然氣用量大時供氣不足，造成部分民眾洗冷水澡，新北消保官今展開行政調查後，業者仍未同意消保官提出賠償方案，新北市議員張志豪指出，業者沒有誠實以對，他會督促消保官強力要求欣欣儘速研擬補償方案。

欣欣天然氣是由退輔會轉投資，張志豪說，他也請託立法院外交國防委員會召委王定宇立委、立委趙天麟以及在地立委江永昌協助，要求退輔會立即指導欣欣天然氣儘速研擬如減免基本費等補償方案。

張志豪說，日前寒流來襲，新北中和南勢區中興里、華新等里，以及員山區在內估計8個里以上的民眾權益受損，連續低溫只能洗洗冷水，還引發有心血管疾病患者及長者身體不適，也有部分幼童出現感冒狀況。

張志豪表示，業者不應該卸責給中油公司，他第一時間已向中油公司詢問，並非全如業者所陳述的狀況，若是中油公司進氣量不足，為何只有欣欣天然氣受影響，若是供氣量不足，怎會是進行管線工程卻不是提高供應量。

立委江永昌也在臉書上指出，中油口頭表示供氣穩定，未有供氣不足狀況，但今天消保官的行政調查中，中油公司卻不吭聲，若本次問題是中油造成，全國如何面對接下來持續報到的寒流，中油應該正式對外清楚說明。