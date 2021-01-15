公有建物防空避難室 北市研議開放民間臨時使用

台北市政府為了活化北市建築物附建的「防空避難室」，提出為期3年的試辦計畫，開放公有建築物的防空避難室作為公益性臨時使用，但汪志冰議員發現，從107年上路至今，無人申請，她批評建管處不只沒宣傳，也沒掌握及公布可開放防空避難室地點，以致申請案掛零。對此，建管處表示，將研議是否開放給民間團體申請。

依照建築技術規則建築設計施工編規定，公用建築及6樓以上非公用建築必須設置防空避難室於戰時供民眾躲避空襲，統計至109年11月，北市公用及非公用建築有防空避難室，合計2萬7400餘處，約可容納2115萬人。

汪志冰表示，現在市府機關、學校等公用建築防空避難室，現無急迫需求，為免遭到閒置，北市府107年通過為期3年的公有建築物防空避難設備申請公益性臨時使用暫行管理要點，開放公用機關避難室作為政令宣導、文化及社會教育活動及都市更新事務推動等公益性使用，一次為期1年。

汪志冰說，這試辦計畫立意良善，但執行起來卻是毫無章法。她調閱資料發現，台北市公有建築物防空避難設備申請公益性臨時使用暫行管理要點，原定110年失效，因執行成效不彰，因此在108年延長發布效力至111年，但是截至目前為止，沒有接到任何申請案件。

汪志冰說，建管處是主管機關，但沒有造冊統計，也沒公布上網，有需求的單位也無從得知何處可以申請及使用，建管處態度消極，非有心要活化防空避難室，只是流於形式的政策。

對此，建管處主祕洪德豪說，目前台北市建築物所設防空避難設備，數量已超乎法定需求，很多都當停車空間使用，也允許申請做臨時使用，但限公家機關。

洪德豪表示，都發局將在1月19日與警察局丶消防局開會研商，盤點本市公有及大型建築物之防空避難設備，研議將供過於求的防空避難設備，開放給一般民間機構申請臨時使用，活化管理方式。