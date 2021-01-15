快訊

批Y女把自己當聖人 丁允恭妻：對彼此始終坦承

闖國會牛角男傳尋求川普特赦 稱「應總統之邀」來遊行

公有建物防空避難室 北市研議開放民間臨時使用

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
地下室停車場常做為防空避難室。圖／報系資料照
地下室停車場常做為防空避難室。圖／報系資料照

北市政府為了活化北市建築物附建的「防空避難室」，提出為期3年的試辦計畫，開放公有建築物的防空避難室作為公益性臨時使用，但汪志冰議員發現，從107年上路至今，無人申請，她批評建管處不只沒宣傳，也沒掌握及公布可開放防空避難室地點，以致申請案掛零。對此，建管處表示，將研議是否開放給民間團體申請。

依照建築技術規則建築設計施工編規定，公用建築及6樓以上非公用建築必須設置防空避難室於戰時供民眾躲避空襲，統計至109年11月，北市公用及非公用建築有防空避難室，合計2萬7400餘處，約可容納2115萬人。

汪志冰表示，現在市府機關、學校等公用建築防空避難室，現無急迫需求，為免遭到閒置，北市府107年通過為期3年的公有建築物防空避難設備申請公益性臨時使用暫行管理要點，開放公用機關避難室作為政令宣導、文化及社會教育活動及都市更新事務推動等公益性使用，一次為期1年。

汪志冰說，這試辦計畫立意良善，但執行起來卻是毫無章法。她調閱資料發現，台北市公有建築物防空避難設備申請公益性臨時使用暫行管理要點，原定110年失效，因執行成效不彰，因此在108年延長發布效力至111年，但是截至目前為止，沒有接到任何申請案件。

汪志冰說，建管處是主管機關，但沒有造冊統計，也沒公布上網，有需求的單位也無從得知何處可以申請及使用，建管處態度消極，非有心要活化防空避難室，只是流於形式的政策。

對此，建管處主祕洪德豪說，目前台北市建築物所設防空避難設備，數量已超乎法定需求，很多都當停車空間使用，也允許申請做臨時使用，但限公家機關。

洪德豪表示，都發局將在1月19日與警察局丶消防局開會研商，盤點本市公有及大型建築物之防空避難設備，研議將供過於求的防空避難設備，開放給一般民間機構申請臨時使用，活化管理方式。

建築 北市 汪志冰

延伸閱讀

軌道經濟發酵 台鐵北市3車站收入翻倍

北市推非萊豬專區 黃偉哲：若好用可行也可跟

貴族學校狼師教室內偷拍遭解聘 北市教育局：無須恐慌

北市勞動局指高鐵欠2.5億加班費還拖5年 高鐵3點駁斥

相關新聞

「人迎富貴扭轉乾坤」 柯文哲春聯今起開始發放

農曆新年將至，台北市政府春聯亮相，祕書處今年邀請書法老師修平山揮毫，推出「人迎富貴扭轉乾坤」春聯，市府印製了22萬500...

新北住戶天冷洗澡到一半突然沒天然氣 業者未及時賠償

新北市中和中興里許多住戶近期因為天然氣供氣不足，造成寒冬中洗冷水澡，影響約達2千戶，新北消保官今展開行政調查，要求業者賠...

電話打爆！三重客運溢扣定期票 業者：會賠百元禮券

台北市區內的三重客運今天早上發生定期票遭扣款的情況，有民眾發現明明是定期票，卻被扣了15元。對此，北市公運處表示，因為參...

賞景不怕找不到停車位 鶯歌「日落步道」停車場明啟用

鶯歌山水步道位於大漢溪左岸，擁有美麗的山水風光，是串聯大溪自行車道必經之處，也是當地民眾散步的好地方。新北市高灘地管理處...

公有建物防空避難室 北市研議開放民間臨時使用

台北市政府為了活化北市建築物附建的「防空避難室」，提出為期3年的試辦計畫，開放公有建築物的防空避難室作為公益性臨時使用，...

新北、台東行銷釋迦 電商平台推加一元多一箱優惠價格

台東釋迦傳統銷售通路因新冠肺炎疫情受阻，為一齊力撐小農度過銷售難關，新北市與臺東縣聯名合作，今日於新北市政府舉辦記者會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。