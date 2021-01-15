寒流無天然氣洗熱水澡 新北消保官要求業者補償

日前霸王級寒流襲台，新北市中和區有2000用戶因天然氣使用量爆增降壓，無法洗熱水澡。新北市府今天展開行政調查，提出扣減基本費、賠償損失等建議；天然氣公司表示要攜回討論研議。

新北市政府法制局主任消費者保護官王治宇表示，今天會同市府經濟發展局，對欣欣天然氣股份有限公司展開行政調查，提出應按日數比例扣減基本費、應就該戶平均每日使用量計算3日的賠償金額、用戶如因此事件另產生實際損害或額外支出亦應核實給付等3項建議。

王治宇坦言，無論是業者要統計實際受影響人數，或是消費者要證明自己權益受損，都有一定難度，但依天然氣事業法規定，及欣欣天然氣與用戶簽訂的家用天然氣供氣契約約定，除有不可抗力或緊急事故、中央主管機關管制、設備保養修繕等因素外，應維持「全日正常供氣」，業者應針對霸王級寒流超前部署，不應把此案當作除外情事而不予處理。

王治宇轉述，欣欣天然氣於行政調查時表示，民國110年1月7日、1月11日及1月12日晚間，因氣溫驟降，晚飯後洗熱水澡的尖峰時間，大量用戶將熱水器火力開到最大，使用度數創歷史新高，導致部分管線末端供氣不足，部分用戶產生熱水不夠熱的感受，獲報後除立即派工協處，另以「區域增設管線」、「末端社區加裝整壓器」等方式改善。

另據到場的台灣中油公司表示，近來皆應契約規定提供天然氣，於1月初寒流來臨時也有監控天然氣供需狀況，並主動加壓，且有通知北部9家天然氣業者預做因應。