父藏疑身障兒未入小學 新北市府破門緊急安置

新北永和區一名疑身障男童的父親以保護為由，擔心外界「迫害」，5年多前起就未讓現約12歲男童進國小就讀；新北市府12日破門進男童家，緊急安置保護並追蹤男童健康。

新北市政府社會局長張錦麗今天在記者會表示，男童父母離異，由父親監護撫養，但男童父親幾乎讓男童與世隔絕，5年多前就應入學的男童卻未到校報到；新北強迫入學委員會近年多次送「勸止單」、「告發單」等遭拒收，男童父親也多次出、入境，未讓孩子上學。

社會局說，民國108年11月發現男童父親最近一次入境後，未再出境東南亞地區，但依然沒讓孩子上學，之後武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，去年沒出國，就以違反兒童及少年福利與權益保障法及強迫入學條例，妨害兒童受教等，協請台灣新北地方檢察署偵辦。

新北檢發交警方追查、跟監埋伏男童父親行蹤，但男童父親有多個住所，去年10月在一次倒垃圾的機會找到男童父親，要求翌日帶孩子到新北檢報到。

社會局說，社工也到檢方處確認孩童安全狀況，發現男童身形瘦小，僅12顆牙齒，疑與外界隔絕，有身心發展遲緩現象，而聲稱要配合的男童父親後來將男童戶籍遷往屏東縣，蓄意躲避新北管轄單位追蹤，剝奪男童受教權，對社工充滿敵意。

張錦麗表示，未入學的男童3歲後就無全民健康保險就醫紀錄，配合中央政府與新北市府「查找行方不明兒少關懷行動專案」，透過市府高風險整合型安全網，檢警12日晚間找到男童。

張錦麗說，破門而入進永和路男童家中時，發現男童獨自在寒流中窩在沙發，攝氏8度只蓋薄被、無法禦寒，住家環境髒亂不堪，充滿雜物垃圾、氣味難聞，而男童身高不到110公分、體重19公斤。專案小組評估男童未獲適當照顧，嚴重影響身心發展和生活權益，向台灣新北地方法院家事法庭聲請緊急安置保護獲准。

男童父親不滿孩子遭強制安置，13日以「醫院與健保局都是一夥的，會對孩子灌藥與開刀」，向法院聲請提審，且市府與檢方會共同「陷害」他與孩子。

法官認為男童所處環境晚間沒燈光、不入學又沒自學，生活環境無固定用餐時間，肚子餓了才自己在冰箱找東西吃，新北市府緊急安置於法有據，駁回聲請。

教育局副局長歐人豪表示，會協助鑑定孩子身心發展與學力檢測，安排恰當受教學校與年級，持續關懷受教權；社會局說，已將男童妥善72小時緊急安置，並聲請繼續安置。

市府表示，安置是不得已，仍會努力尋求與家長合作與溝通，取得理解，考量男童成長與教育最佳利益環境。