快訊

反制英國BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

批監委調查「先射箭再畫靶」丁允恭控Y女情緒勒索要錢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北住戶天冷洗澡到一半突然沒天然氣 業者未及時賠償

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
欣欣瓦斯公司於1月13日增設完管線，因應民眾天然氣需求，盼確保未來不會再有民眾因無天然氣而無熱水可用。圖／新北市經發局提供
欣欣瓦斯公司於1月13日增設完管線，因應民眾天然氣需求，盼確保未來不會再有民眾因無天然氣而無熱水可用。圖／新北市經發局提供

新北市中和中興里許多住戶近期因為天然氣供氣不足，造成寒冬中洗冷水澡，影響約達2千戶，新北消保官今展開行政調查，要求業者賠償受影響的住戶。欣欣天然氣的代表指出，消保官提出的方案將帶回討論，並計算受影響戶數，研擬適當的處置作為。

中興里一帶近日已發生至少3次沒有天然氣的狀況，許多民眾甚至是洗澡到一半沒有熱水可用，導致感冒。中興里長游志鴻說，自己也是受災戶，忍受了四天的冷水澡，希望欣欣天然氣公司負起責任，給予住戶補償。

欣欣天然氣副總經理廖江津指出，欣欣天然氣為上市公司，有一定程序要討論，今又針對管線末端施工增設整壓器，已無再出現供氣不足狀況，至於賠償的方式已進入行政調查中，會與消保官持續討論。

新北主任消保官王治宇說，今具體要求業者對受影響戶數，需應按日數比例扣減基本費，就該戶平均每日使用量計算3日賠償金額，用戶如因此事件另產生實際損害或額外支出，應核實給付。

王治宇表示，依據天然氣事業法第37條第1項規定，公用天然氣事業應維持全日正常供氣，欣欣天然氣與用戶簽約時有表明除了不可抗力或緊急事故應維持全日正常供氣，天氣寒冷業者應超前部署，不可以此理由而不處理。

欣欣天然氣今在行政調查中也指出，1月7日、11日、12日大量用戶在洗澡尖峰時間將熱水器火力開到最大，導致使用度數創歷史新高，對於消費者的妥善方案，公司仍在研議中。

王治宇說，對於欣欣天然氣未能及時提出補償方案表示遺憾與不滿，近日仍與經發局密切監督欣欣天然氣的改善措施及投訴情形，以及對消費者的妥善方案，也會持續關注。

消保官 事故

延伸閱讀

疫情控制得宜 新北新市鎮、捷運房屋都上漲

新北、台東行銷釋迦　電商平台推加一元多一箱優惠價格

融合新北在地社創特色　亞太社創高峰會4月登場

「一人一戶」防疫新制今上路 新北再增防疫旅館132間

相關新聞

新北住戶天冷洗澡到一半突然沒天然氣 業者未及時賠償

新北市中和中興里許多住戶近期因為天然氣供氣不足，造成寒冬中洗冷水澡，影響約達2千戶，新北消保官今展開行政調查，要求業者賠...

電話打爆！三重客運溢扣定期票 業者：會賠百元禮券

台北市區內的三重客運今天早上發生定期票遭扣款的情況，有民眾發現明明是定期票，卻被扣了15元。對此，北市公運處表示，因為參...

賞景不怕找不到停車位　鶯歌「日落步道」停車場明啟用

鶯歌山水步道位於大漢溪左岸，擁有美麗的山水風光，是串聯大溪自行車道必經之處，也是當地民眾散步的好地方。新北市高灘地管理處...

新北、台東行銷釋迦　電商平台推加一元多一箱優惠價格

台東釋迦傳統銷售通路因新冠肺炎疫情受阻，為一齊力撐小農度過銷售難關，新北市與臺東縣聯名合作，今日於新北市政府舉辦記者會，...

融合新北在地社創特色　亞太社創高峰會4月登場

第4屆「亞太社創高峰會」將於今年4月10、11日在新北市舉辦，除扣合聯合國「永續發展目標」SDGs推動方向，同時融合新北...

台北市辦不辦年貨大街？柯文哲：要「新常態」

台北市長柯文哲下午參觀台北電器空調影音3C年終購物大展，對於新北市考量疫情停辦年貨大街，媒體問柯台北市是否也停辦，柯文哲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。