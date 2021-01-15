新北住戶天冷洗澡到一半突然沒天然氣 業者未及時賠償

新北市中和中興里許多住戶近期因為天然氣供氣不足，造成寒冬中洗冷水澡，影響約達2千戶，新北消保官今展開行政調查，要求業者賠償受影響的住戶。欣欣天然氣的代表指出，消保官提出的方案將帶回討論，並計算受影響戶數，研擬適當的處置作為。

中興里一帶近日已發生至少3次沒有天然氣的狀況，許多民眾甚至是洗澡到一半沒有熱水可用，導致感冒。中興里長游志鴻說，自己也是受災戶，忍受了四天的冷水澡，希望欣欣天然氣公司負起責任，給予住戶補償。

欣欣天然氣副總經理廖江津指出，欣欣天然氣為上市公司，有一定程序要討論，今又針對管線末端施工增設整壓器，已無再出現供氣不足狀況，至於賠償的方式已進入行政調查中，會與消保官持續討論。

新北主任消保官王治宇說，今具體要求業者對受影響戶數，需應按日數比例扣減基本費，就該戶平均每日使用量計算3日賠償金額，用戶如因此事件另產生實際損害或額外支出，應核實給付。

王治宇表示，依據天然氣事業法第37條第1項規定，公用天然氣事業應維持全日正常供氣，欣欣天然氣與用戶簽約時有表明除了不可抗力或緊急事故應維持全日正常供氣，天氣寒冷業者應超前部署，不可以此理由而不處理。

欣欣天然氣今在行政調查中也指出，1月7日、11日、12日大量用戶在洗澡尖峰時間將熱水器火力開到最大，導致使用度數創歷史新高，對於消費者的妥善方案，公司仍在研議中。

王治宇說，對於欣欣天然氣未能及時提出補償方案表示遺憾與不滿，近日仍與經發局密切監督欣欣天然氣的改善措施及投訴情形，以及對消費者的妥善方案，也會持續關注。