成立第27個據點 新北庇護工作機會逾500個

新北市政府勞工局今天表示，提供身心障礙者就業機會，在市府B1成立第27家庇護工場「喜憨兒烘焙屋」，新增6個庇護職缺。目前全新北市共計提供逾500個庇護工作機會。

新北市勞工局身障就業輔導科長盧志銘接受中央社記者訪問指出，庇護員工多為中重度身障者，工作能力通常只有一般員工的5到6成，因此採產能核薪，而一般身障員工薪資則至少要符合勞動基準法規定的最低基本工資。

盧志銘說，各庇護工場依規模和產能設計產品，但為永續經營，近年勞工局也提供技術和補助，輔導開發新品項，要求品質務必和市場接軌，「消費者是很精明的」，不能只依賴愛心。

去年疫情衝擊各行各業，盧志銘坦言一開始感到相當憂心，沒想到去年底結算，新北庇護商品業績竟然微幅成長，推測是因不少民眾跟單位無法出國，把原本的預算用來做公益。

因應春節禮品需求，勞工局表示，將推各式年節新春庇護好禮，像是集賢庇護工場的「開花節果」堅果禮盒、愛盲土城工坊的「金牛送福禮盒」、慈惠庇護工場的客製化燙金紅包袋等，民眾可至各大購物平台的「新北市庇護工場網路商城」選購。