電話打爆！三重客運溢扣定期票 業者：會賠百元禮券

台北市區內的三重客運今天早上發生定期票遭扣款的情況，有民眾發現明明是定期票，卻被扣了15元。對此，北市公運處表示，因為參數設定錯誤，導致定期票被扣款，約有2000人，總溢扣金額約3萬元，民眾可至捷運站查詢機或悠遊付App檢查是否有多扣錢，可打免費專線（0800-090-607）反映，三重客運將郵寄15元，也會送100元超商禮劵作為補償。

三重客運今天上午6點到8點左右，因為修改驗票機設定，誤觸參數，導致不少乘客的定期票又被額外扣款，有182台車、21條路線都受到影響，約2000人次都被多扣了15元，總金額約3萬元。

對此，公運處表示，三重客運有更動過驗票機的設定，做更改後卻沒有把參數設定好，也沒有先拿各種卡別進行測試，就發車上路，應該要每張卡都去刷過，確認沒問題再出發，現已要求三重客運改善。

三重客運也坦承疏失，總經理李建文說「從早上就一直在接電話」，李建文表示，只要民眾去捷運站內的悠遊卡查詢機，或用悠遊付APP，就可查詢是否有溢扣，如果有溢扣情況，乘客可打免付費電話反映，三重客運除了會退回15元外，也會奉上100元的超商禮券作為賠償。至於實際影響人數和溢扣金額，要等收班才有辦法統計。