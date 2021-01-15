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賞景不怕找不到停車位　鶯歌「日落步道」停車場明啟用

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
高管處在山水步道旁的閒置用地打造一處約2層樓高的觀景平台及停車場，另外在平台入口處整理一處可容納45格汽車格及47格機車格停車空間，讓民眾有個舒適的停車環境。圖／新北市高灘地管理處提供
高管處在山水步道旁的閒置用地打造一處約2層樓高的觀景平台及停車場，另外在平台入口處整理一處可容納45格汽車格及47格機車格停車空間，讓民眾有個舒適的停車環境。圖／新北市高灘地管理處提供

鶯歌山水步道位於大漢溪左岸，擁有美麗的山水風光，是串聯大溪自行車道必經之處，也是當地民眾散步的好地方。新北市高灘地管理處在此打造一處觀景平台，並設立停車場提供優質的停車環境，工程已完工從明日（16日）起開放使用。

山水步道位在新北鶯歌及桃園交界處，依山傍水還擁有豐富生態，在這裡可遠眺對岸的三峽鳶山，俯看前方寬廣的大漢溪，每到傍晚時分，夕陽將這裡染成了金黃色，因此又被稱為「日落步道」。

高管處表示，在山水步道旁有塊長滿野草的閒置用地，雜亂的景像與周邊環境格格不入，市府從去年起重新規劃、整理，利用既有地形地貌，打造一處約2層樓高的觀景平台及停車場，站在上面可遠眺整個山水步道美景。為了便利前來遊憩的民眾，平台入口處整理一處可容納45格汽車格及47格機車格停車空間，讓民眾有個舒適的停車環境。

家裡住在桃園的林先生表示，假日時常在這邊散步運動，看到新北市府打造的休憩平台及停車場表示贊同，認為可提升山水步道周邊遊憩品質，完工後會常帶家人及朋友前來走走，期望快點開放使用。

高管處提醒，觀景平台位於鶯歌區環河路與中正三路附近，臨大漢溪山水步道旁，疫情尚未減緩，前來遊憩仍請保持適當距離。

山水步道位在新北鶯歌及桃園交界處，依山傍水還擁有豐富生態，每到傍晚時分，夕陽將這裡染成了金黃色，因此又被稱為「日落步道」。圖／新北市高灘地管理處提供
山水步道位在新北鶯歌及桃園交界處，依山傍水還擁有豐富生態，每到傍晚時分，夕陽將這裡染成了金黃色，因此又被稱為「日落步道」。圖／新北市高灘地管理處提供
山水步道位在新北鶯歌及桃園交界處，依山傍水還擁有豐富生態，每到傍晚時分，夕陽將這裡染成了金黃色，因此又被稱為「日落步道」。圖／新北市高灘地管理處提供
山水步道位在新北鶯歌及桃園交界處，依山傍水還擁有豐富生態，每到傍晚時分，夕陽將這裡染成了金黃色，因此又被稱為「日落步道」。圖／新北市高灘地管理處提供

停車場 疫情

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