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新北、台東行銷釋迦 電商平台推加一元多一箱優惠價格
台東釋迦傳統銷售通路因新冠肺炎疫情受阻，為一齊力撐小農度過銷售難關，新北市與臺東縣聯名合作，今日於新北市政府舉辦記者會，宣布第二波台東釋迦宅配訂購優惠活動，新北市農會及新北果菜公司現場分別加碼認購1萬台斤及2萬台斤的鳳梨釋迦，支持優質台灣農產品。
新北市長侯友宜及台東縣長饒慶鈴今攜手推薦台東縣農友的美味釋迦，並以新形態零接觸的銷售通路，讓市民一甩疫情陰霾，在家也能品嚐台東限定的甜蜜好滋味。
侯友宜表示，市府與台東縣合作，配合新型態安全生活模式，打造零接觸經濟，將前次熱銷新北的釋迦，藉電商平台及宅配的方式，打通電話或上訂購網站，在家輕鬆點就能把好「釋」帶回「迦」，也讓傳統通路因疫情受阻的台東小農，打開新形態銷售管道，降低疫情衝擊。
饒慶鈴表示，先前在新北耶誕城展售，並透過新北市農會及新北果菜公司等通路平台協助，出貨已達1萬餘斤的好成績，為全台銷售冠軍。本次帶來的鳳梨釋迦，不僅籽粒稀少，甜度高達26度，口感甜酸又綿密，還帶有淡雅的鳳梨香氣，且富含維生素C、維生素B2及膳食纖維，外加台東縣得天獨厚的氣候條件，有縱谷阻擋東北季風，更有太平洋黑潮保溫加濕，孕育出具有外銷國際的高品質釋迦。
台東縣農產股份有限公司吳柏成總經理表示，為感謝新北市民先前的踴躍支持，本次特別推出一箱6公斤裝，約8到10顆的A級鳳梨釋迦，每箱只要600元（含宅配費用），訂購專線：089-328088，此外也在台灣好農電商平台網站（https://bit.ly/35b8OLV）提供不同的訂購規格，其中主打1箱3公斤裝鳳梨釋迦加一元多一箱的好康優惠，相關訂購資訊可至新北市稼日蒔光臉書粉絲頁查詢。
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