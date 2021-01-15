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新北打造無障礙行人通行環境 試辦導盲行穿線

中央社 / 新北15日電

新北市政府交通局打造無障礙行人通行環境，率先在捷運永安市場站到永和圖書館路口試辦「導盲行穿線」，增加標線及厚度，讓視覺障礙者清楚辨認行走動線，未來視需求評估增設。

交通局今天發布新聞稿表示，依內政部營建署目前正推行導盲標線設計，於中和區試辦「導盲行穿線」，原長方形白線條狀行人穿越道多3條線，延伸到標線型人行道，引導視障者行進動線，兼顧行人穿越路口安全和效率。

交通局交通管制工程科長陳建成告訴中央社記者，「導盲行穿線」厚度比一般標線增加0.4公分，當視障者以手杖觸碰地面，就可感知正確行走動線。

至於為何選定捷運永安市場站到永和圖書館路口試辦，陳建成說，曾詢問視障協會意見，推測圖書館藏可能較符合視障者需求，常有視障者出入。

陳建成表示，「導盲行穿線」未列入道路交通標誌標線號誌設置規則中，待中央修改才可能進一步全面施行，但如果有相關單位提需求，會納入評估是否增設。

視障 圖書館

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