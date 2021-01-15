融合新北在地社創特色　亞太社創高峰會4月登場

第4屆「亞太社創高峰會」將於今年4月10、11日在新北市舉辦，除扣合聯合國「永續發展目標」SDGs推動方向，同時融合新北在地社創特色，以「投資亞洲：創造永續韌性新紀元」為主題，辦理論壇、市集、在地小旅行、亮點投資平台等系列活動，盼延攬更多投資資源挹注於社會創新領域，共創亞洲創新永續行動新氣象。

今年高峰會預計以實體搭配線上方式辦理，更首度規劃亮點投資平台，結合新女力創業發表及青年社創提案競賽，展現亞洲社會創新的蓬勃能量。新北市長侯友宜今與政務委員唐鳳共同出席記者會。

侯友宜表示，新北市是全國唯一超過400萬人口的大城市，本次與婦女權益促進發展基金會合辦亞太社創高峰會，以鏈結全球社會創新網絡，擴大接軌國際，讓新北推動永續發展的努力被看見，引領城市向國際邁進。新北除境內公共托育中心及收托數高居全國第一，更率先爭取在新北產業園區設立全國第一個工業區內的公共托育中心。同時推動「新北市工業區立體化方案」，透過多元容積獎勵措施，鼓勵國內外企業到新北市投資，並回饋空間設立中繼廠房。

唐鳳表示，本次活動串連中央10多個部會及在地產業能量，透過國際平台鏈結，推動我國社會創新發展，與全球建立更緊密的夥伴關係，完善台灣社會創新生態系。相信亞太社創高峰會不僅能夠讓新北，甚至是台灣更多的社創成果被大家看到，也能夠促進資訊與資源共享，透過資源串聯與國際合作，加速輸出台灣社創影響力。