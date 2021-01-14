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不要再叫我五股垃圾山！新北投票命名這名字暫時領先

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
五股垃圾山整頓已有階段性成果。圖／新北城鄉局提供
五股垃圾山整頓已有階段性成果。圖／新北城鄉局提供

為改善五股垃圾山環境，新北市府前年9月起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，環境整頓已有階段性成果，為去除當地汙名化印象，新北市府舉辦五股垃圾山命名活動，目前共有五個名字進入決選，並由「五股夏綠地」暫時領先，投票時間自即日起至3月14日截止。

新北城鄉局指出，命名活動第一階段投稿時間已於去年12月31日截止，投稿十分踴躍，總計多達688件，經市府團隊評選後選出5名入圍者，並於今日開始第二階段網站公開投票，每人每日有3票投票權，最高票數者可獲得頭獎「Switch主機1台」，參與投票者還有機會抽中西堤牛排雙人餐券。

最後決選的名稱分別是「五股心綠境」、「五股夏綠地」、「新五股希望之坵」、「加里珍藝術公園」、「五股樂福山」，目前由「五股夏綠地」暫居領先，「五股心綠境」緊追在後，民眾可上「https://wuguname.com」參與投票，

城鄉局表示，期望透過命名活動讓市民一起來決定五股垃圾山新的名字，共同攜手翻轉新北市、改變五股，拔除「城市之瘤」的汙名，見證五股區新的里程碑。

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