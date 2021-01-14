快訊

管線滲漏 北高雄13區近15萬戶晚間停水10小時

惹怒醫界、驚動總統、老友嗆聲 楊志良出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園永和市場將拆蓋捷運 地方盼留中正路人行道

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園永和市場大樓將拆除展開桃捷綠線工程，未來中正路重車頻繁進出，議員黃家齊（右1）今天邀相關單位現勘，確認永興里段單側人行道不動，但會漸進式取消停車格。記者張裕珍／攝影
桃園永和市場大樓將拆除展開桃捷綠線工程，未來中正路重車頻繁進出，議員黃家齊（右1）今天邀相關單位現勘，確認永興里段單側人行道不動，但會漸進式取消停車格。記者張裕珍／攝影

桃園永和市場大樓將拆除展開桃捷綠線工程，未來中正路重車頻繁進出，市府原規畫削減人行道、取消停車格增加路幅，居民認為人行道鋪設不久，有浪費公帑嫌疑，議員黃家齊今邀相關單位現勘，永興里段單側人行道不動，但會漸進式取消停車格。

永和市場攤商搬遷後，市府經發局就要將市場用地交付給捷運工程局施工，捷工局指出，取得桃園捷運G08車站用地後，將在市場周邊搭起圍籬與防護架，並拆除地上物，由於市場大樓量體很大，臨中正路長度就達100公尺，預估拆除將花4到6個月。

桃捷G08車站所在的中正路路幅僅15公尺寬，因應未來施工需求，周邊人行道、停車格勢必受影響，黃家齊接獲地方陳情於今天辦會勘，討論中正路（和平路到三民路間）該如何調整道路周邊設施，尤其永和市場臨中正路對側人行道去年底才剛舖完，若因應重車出入，要將汽機車停車格往外推，反而犧牲人行道空間，也是浪費公帑。

永興里長葉昆展、中和里長許水來參與會勘，葉說，和平路至三民路人行道有800公尺長，原僅30、40公分寬，且多處破碎不堪使用，好不容易花了2年時間逐段重鋪，不僅拓寬至80公分寬，也解決管線問題，市府施工應通盤考量，兼顧行人通行權益。

市府捷工局、交通局與養工處等單位都派員會勘，最後共識保留永和市場臨中正路對側的人行道，由於永和市場攤商搬遷後，停車需求會減少，也將漸進式取消停車格位，以利工程進行，同時維護車流順暢及用路人安全，由於現有人行道有多個電箱因無處可遷移，占據人行道空間，里長也建議市府，未來捷運施工要一併全盤規畫。

桃園永和市場大樓將拆除展開桃捷綠線工程，未來中正路重車頻繁進出，議員黃家齊今邀相關單位現勘，確認永興里段單側人行道不動，但會漸進式取消停車格。記者張裕珍／攝影
桃園永和市場大樓將拆除展開桃捷綠線工程，未來中正路重車頻繁進出，議員黃家齊今邀相關單位現勘，確認永興里段單側人行道不動，但會漸進式取消停車格。記者張裕珍／攝影
桃園永和市場大樓將拆除展開桃捷綠線工程，未來中正路重車頻繁進出，議員黃家齊今邀相關單位現勘，確認永興里段單側人行道不動，但會漸進式取消停車格。記者張裕珍／攝影
桃園永和市場大樓將拆除展開桃捷綠線工程，未來中正路重車頻繁進出，議員黃家齊今邀相關單位現勘，確認永興里段單側人行道不動，但會漸進式取消停車格。記者張裕珍／攝影

人行道 捷運 桃捷

延伸閱讀

桃園永和市場大樓將拆除 拚無縫接軌3月30日搬新家試賣

辛苦！高市每年為紅橘捷運付1億多利息 收益只百萬

汐止康寧和明峰街16個停車格 18日起收費

金門6旬婦開車分心逆向開上人行道 險釀大禍

相關新聞

雙北自來水質異常影響450萬人 居民：怕洗了掉頭髮

新北市板橋、中和、永和、蘆洲、新店等地，以及北市部分地區，近日不斷有居民抱怨，自來水質出現異常，不但呈現黃綠色，甚至散發...

霸王級寒流來襲…中和中興里民沒熱水洗澡 住戶要求賠償

霸王級寒流來襲，新北市中和區中興里許多住戶卻無天然氣可用，寒冬中只能洗冷水澡。新北市議員張志豪今與住戶召開記者會，要求供...

數十年來首見！寒流改變自來水質 雙北用戶減免10天水費

新北市板橋、永和、蘆洲、新店等地，以及北市部分地區，近日不斷有居民抱怨，自來水質出現異常，不但呈現黃綠色，甚至散發出奇怪...

不要再叫我五股垃圾山！新北投票命名這名字暫時領先

為改善五股垃圾山環境，新北市府前年9月起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，環境整頓已有階段性成果，為去除當地汙名化...

桃園永和市場將拆蓋捷運 地方盼留中正路人行道

桃園永和市場大樓將拆除展開桃捷綠線工程，未來中正路重車頻繁進出，市府原規畫削減人行道、取消停車格增加路幅，居民認為人行道...

不要鐵齒！入冬後頻傳一氧化碳中毒 消防員宣導這樣做

消防署統計今年才過沒幾天，就已發生6件瓦斯熱水器一氧化碳中毒事故，共造成16人受傷，全都是由於屋外式熱水器安裝在陽臺加蓋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。