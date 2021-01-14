桃園永和市場將拆蓋捷運 地方盼留中正路人行道

桃園永和市場大樓將拆除展開桃捷綠線工程，未來中正路重車頻繁進出，市府原規畫削減人行道、取消停車格增加路幅，居民認為人行道鋪設不久，有浪費公帑嫌疑，議員黃家齊今邀相關單位現勘，永興里段單側人行道不動，但會漸進式取消停車格。

永和市場攤商搬遷後，市府經發局就要將市場用地交付給捷運工程局施工，捷工局指出，取得桃園捷運G08車站用地後，將在市場周邊搭起圍籬與防護架，並拆除地上物，由於市場大樓量體很大，臨中正路長度就達100公尺，預估拆除將花4到6個月。

桃捷G08車站所在的中正路路幅僅15公尺寬，因應未來施工需求，周邊人行道、停車格勢必受影響，黃家齊接獲地方陳情於今天辦會勘，討論中正路（和平路到三民路間）該如何調整道路周邊設施，尤其永和市場臨中正路對側人行道去年底才剛舖完，若因應重車出入，要將汽機車停車格往外推，反而犧牲人行道空間，也是浪費公帑。

永興里長葉昆展、中和里長許水來參與會勘，葉說，和平路至三民路人行道有800公尺長，原僅30、40公分寬，且多處破碎不堪使用，好不容易花了2年時間逐段重鋪，不僅拓寬至80公分寬，也解決管線問題，市府施工應通盤考量，兼顧行人通行權益。