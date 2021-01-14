車禍不斷 汐止大同、福德路口人車爭道危險

汐止同興路與福德一路口，因為，車子左右轉再加上行人，路口人車爭道險象環生，大小車禍頻傳，因為一旁就是消防隊，也經常因為擦撞意外出來救護，今(14)日市議員張錦豪就召集相關單位人員會勘，要求改善，以保障用路人安全。

社后義消分隊長蘇世宏指出，這個路口因為福德一路的綠燈秒數太短，所以，同興路下來要左轉福德一路機車經常會很急，所以，這個路口經常發生小車禍小擦撞，那我們社后義消分隊這邊也經常協助做交管或是傷患的救助。

福德里長林山永說，特別是行人穿越道，因為車子過來左轉、右轉，常常造成車禍，真的是險象環生，今天會勘做一個改善調整，希望透過交通局專業評估，讓路口人車通行更安全。

市議員張錦豪表示，因為機車常常沒有在待轉區待轉，造成經常有事故的發生，那我們也調出這個路口近三年的交通事故統計表，發現107年就發生20起，108年也有16件的交通意外，每一年幾乎都有十多起的事故發生，所以，今天會勘希望能夠確認待轉區位置，並且確保行人安全。

張錦豪指出，當天會勘結論請市府交通局在福德一路220前畫設機車待轉區，並且畫導引線及路口行人穿越道標示清楚，預計月底完成，保障用路人安全。