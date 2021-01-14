快訊

關島醫療包機旅客居家檢疫突猝死！指揮中心證實回應

傅聰染疫逝世／從中國到英國，鋼琴詩人的流放鄉愁

送愛到學校 汐止弱勢學童開心領紅包

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市里長服務協會做愛心，將紅包送到汐止各校去，希望讓弱勢學童開心過年。 圖／觀天下有線電視提供
新北市里長服務協會做愛心，將紅包送到汐止各校去，希望讓弱勢學童開心過年。 圖／觀天下有線電視提供

新北市里長服務協會做愛心，今年持續發紅包關懷弱勢學童，原本是在區公所統一發放，不過，因為受到疫情影響，將紅包送到各校，今(14)日歲末寒冬關懷弱勢兒童活動，里長服務協會、汐止區長一行人，是將紅包送到各校去，希望讓他們開心過年。

第一站前往汐止區的秀峰國小，就要過年了，新北市里長服務協會募集愛心，寒冬送暖關懷弱勢兒童，發送紅包，現場由里長陳建興、汐止區長陳健民、校長將紅包一一交到小朋友的手上，希望他們都能開心過年。

新北市里長服務協會理事長陳建興表示，歲末寒冬送暖我們送給弱勢學童小紅包，去年是在汐止區公所，而今年因為疫情的關係，將紅包一一送到汐止區12所學校。

汐止區長陳健民表示，很感謝里長服務協會的里長們一起來做愛心，今年共有將近200位的小朋友，在過年前由里長服務協會提供一個小紅包跟一袋的茶葉蛋，希望小朋友可以開心快樂。

特別的是理事長同時也是長青里里長，里長茶葉蛋小有名氣，當天也加贈暖呼呼的茶葉蛋給小朋友，而學校也頒發感謝狀表示感謝。這次對象是汐止區的弱勢家庭兒童，12所學校共發放150個紅包，希望讓學生感受到滿滿的溫暖。

紅包 汐止

延伸閱讀

因應國內疫情變化 汐止國泰醫院地下停車場取消臨停

汐止2條巷弄內路邊停車格共16格 18日開始收費

胡瓜紅包灑10萬 陳美鳳樂拿劉畊宏胸肌當枕頭

汐止白雲石財神廟送愛心 加碼捐一百支柺杖

相關新聞

不要再叫我五股垃圾山！新北投票命名「五股夏綠地」暫領先

為改善五股垃圾山環境，新北市府前年9月起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，環境整頓已有階段性成果，為去除當地汙名化...

雙北自來水質異常影響450萬人 居民：怕洗了掉頭髮

新北市板橋、中和、永和、蘆洲、新店等地，以及北市部分地區，近日不斷有居民抱怨，自來水質出現異常，不但呈現黃綠色，甚至散發...

霸王級寒流來襲…中和中興里民沒熱水洗澡 住戶要求賠償

霸王級寒流來襲，新北市中和區中興里許多住戶卻無天然氣可用，寒冬中只能洗冷水澡。新北市議員張志豪今與住戶召開記者會，要求供...

數十年來首見！寒流改變自來水質 雙北用戶減免10天水費

新北市板橋、永和、蘆洲、新店等地，以及北市部分地區，近日不斷有居民抱怨，自來水質出現異常，不但呈現黃綠色，甚至散發出奇怪...

培養搭輕軌習慣 淡海輕軌推10元單程學生票

為便利淡水地區搭乘輕軌上下學的學生，新北捷運公司從去年底起，到今年3月20日止，推出為期3個月，全國大專院校及國、高中學生，憑電子票證學生票即可以單程均一價10元的優惠價，原本一趟都要20到25元，現在等於是打對折，希望培養淡水在地學子多多使用輕軌通學的習慣。

送愛到學校 汐止弱勢學童開心領紅包

新北市里長服務協會做愛心，今年持續發紅包關懷弱勢學童，原本是在區公所統一發放，不過，因為受到疫情影響，將紅包送到各校，今(14)日歲末寒冬關懷弱勢兒童活動，里長服務協會、汐止區長一行人，是將紅包送到各校去，希望讓他們開心過年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。