送愛到學校 汐止弱勢學童開心領紅包

新北市里長服務協會做愛心，今年持續發紅包關懷弱勢學童，原本是在區公所統一發放，不過，因為受到疫情影響，將紅包送到各校，今(14)日歲末寒冬關懷弱勢兒童活動，里長服務協會、汐止區長一行人，是將紅包送到各校去，希望讓他們開心過年。

第一站前往汐止區的秀峰國小，就要過年了，新北市里長服務協會募集愛心，寒冬送暖關懷弱勢兒童，發送紅包，現場由里長陳建興、汐止區長陳健民、校長將紅包一一交到小朋友的手上，希望他們都能開心過年。

新北市里長服務協會理事長陳建興表示，歲末寒冬送暖我們送給弱勢學童小紅包，去年是在汐止區公所，而今年因為疫情的關係，將紅包一一送到汐止區12所學校。

汐止區長陳健民表示，很感謝里長服務協會的里長們一起來做愛心，今年共有將近200位的小朋友，在過年前由里長服務協會提供一個小紅包跟一袋的茶葉蛋，希望小朋友可以開心快樂。

特別的是理事長同時也是長青里里長，里長茶葉蛋小有名氣，當天也加贈暖呼呼的茶葉蛋給小朋友，而學校也頒發感謝狀表示感謝。這次對象是汐止區的弱勢家庭兒童，12所學校共發放150個紅包，希望讓學生感受到滿滿的溫暖。