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培養搭輕軌習慣 淡海輕軌推10元單程學生票

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
為便利淡水地區搭乘輕軌上下學的學生，新北捷運公司推出學生票即可以單程均一價10元的優惠價。 圖／紅樹林有線電視提供
為便利淡水地區搭乘輕軌上下學的學生，新北捷運公司推出學生票即可以單程均一價10元的優惠價。 圖／紅樹林有線電視提供

為便利淡水地區搭乘輕軌上下學的學生，新北捷運公司從去年底起，到今年3月20日止，推出為期3個月，全國大專院校及國、高中學生，憑電子票證學生票即可以單程均一價10元的優惠價，原本一趟都要20到25元，現在等於是打對折，希望培養淡水在地學子多多使用輕軌通學的習慣。

新北捷運公司希望藉由這項優惠，可以培養淡水在地學子多多使用輕軌通學的習慣，減少騎機車，一起來節能減碳，提升通學安全。

全國大專院校及國、高中學生，憑電子票證學生票即可以單程均一價10元的優惠價來搭乘輕軌，這項優惠，對於大學生來說，他們覺得相當划算，以紅樹林站到淡江大學，或是台北海洋大學來說，一趟都要20到25元，現在等於是打對折，更提高大學生們搭乘輕軌的意願，也讓他們省下不少荷包。

新北捷運公司副總詹炯潁表示，淡水區大專院校就有五所，輕軌綠山線沿線周邊，就有淡江大學、淡水商工還有，藍海線的台北海洋大學，其中淡江大學及台北海洋大學更位於淡海輕軌沿線並設有車站，因此希望藉由這項優惠，可以培養淡水在地學子多多使用輕軌通學的習慣，減少騎機車，一起來節能減碳，提升通學安全。

新北捷運公司副總詹烱潁表示，國高中及大專院校學生推出超低價的學生單程10元優惠方案，第一階段將試辦3個月，後續將視成效評估是否延續推行，學生方案的適用對象為持有(悠遊卡、一卡通及愛金卡)電子票證學生票之全國國高中及大專院校學生，憑卡就可以單程10元的優惠價搭乘輕軌，期盼可以帶動搭乘輕軌意願。

淡海輕軌 淡水 新北

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