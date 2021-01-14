荒地變公園 淡水老街添綠美化新空間

新北市淡水區中正路老街今(14)日上午淡水區公所舉辦一場新北綠家園新設公園啟用典禮，由新北市民政局長柯慶忠、淡水民安里長鄭英和市議員等人，一起將紅色布幕揭開公園掛牌，讓人來人往的淡水老街，多了一處放鬆、休憩的綠美化新空間。

民政局長柯慶忠表示，過去在淡水長大，印象中在熱鬧的老街當中，總是有一處圍牆後方，存在著沒有人煙的空地，現在變成美麗的綠地，也為當地增添新的休閒空間。

民安里長鄭英和說，過去這裡閒置了八年多，曾經一度有攤商營業，但又變成荒地，好在有議員及市府公所的幫助，讓這裡重現綠意盎然的生機。

附近長者都說，在老街要找一處綠地相當不容易，有了這一座綠家園更可以與鄰居來到這裡話家常。

淡水區公所主祕徐天平，這塊面積約350平方公尺，屬於新北市財政局的商業區土地，過去沒有整理，造成環境髒亂、雜草叢生，經會勘後納入新北綠家園專案辦理，利用基地高低差來作景觀分區配置，種植灌木草皮簡易綠美化，並設置座椅、路燈及欄杆，除了鄰近老街，一旁階梯還可以通往知名紅樓餐廳，木下靜涯等古蹟景點，讓人來人往的淡水老街，多了一處放鬆、休憩的新空間。