快訊

關島醫療包機旅客居家檢疫突猝死！指揮中心證實回應

傅聰染疫逝世／從中國到英國，鋼琴詩人的流放鄉愁

荒地變公園 淡水老街添綠美化新空間

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水老街荒廢空地，現在變成美麗的綠地，由新北市民政局長柯慶忠等人為公園掛牌。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水老街荒廢空地，現在變成美麗的綠地，由新北市民政局長柯慶忠等人為公園掛牌。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區中正路老街今(14)日上午淡水區公所舉辦一場新北綠家園新設公園啟用典禮，由新北市民政局長柯慶忠、淡水民安里長鄭英和市議員等人，一起將紅色布幕揭開公園掛牌，讓人來人往的淡水老街，多了一處放鬆、休憩的綠美化新空間。

民政局長柯慶忠表示，過去在淡水長大，印象中在熱鬧的老街當中，總是有一處圍牆後方，存在著沒有人煙的空地，現在變成美麗的綠地，也為當地增添新的休閒空間。

民安里長鄭英和說，過去這裡閒置了八年多，曾經一度有攤商營業，但又變成荒地，好在有議員及市府公所的幫助，讓這裡重現綠意盎然的生機。

附近長者都說，在老街要找一處綠地相當不容易，有了這一座綠家園更可以與鄰居來到這裡話家常。

淡水區公所主祕徐天平，這塊面積約350平方公尺，屬於新北市財政局的商業區土地，過去沒有整理，造成環境髒亂、雜草叢生，經會勘後納入新北綠家園專案辦理，利用基地高低差來作景觀分區配置，種植灌木草皮簡易綠美化，並設置座椅、路燈及欄杆，除了鄰近老街，一旁階梯還可以通往知名紅樓餐廳，木下靜涯等古蹟景點，讓人來人往的淡水老街，多了一處放鬆、休憩的新空間。

淡水 老街

延伸閱讀

防疫幕後功臣 新北再推里幹事六大行動服務

三峽興隆宮媽祖廟重建動土 侯友宜出席預祝改建順利

新增英國變種病毒確診案例 新北升旗典禮照辦採實名制

至淡水天元宮參拜祈福 侯友宜贈匾「統御萬靈」

相關新聞

不要再叫我五股垃圾山！新北投票命名「五股夏綠地」暫領先

為改善五股垃圾山環境，新北市府前年9月起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，環境整頓已有階段性成果，為去除當地汙名化...

雙北自來水質異常影響450萬人 居民：怕洗了掉頭髮

新北市板橋、中和、永和、蘆洲、新店等地，以及北市部分地區，近日不斷有居民抱怨，自來水質出現異常，不但呈現黃綠色，甚至散發...

霸王級寒流來襲…中和中興里民沒熱水洗澡 住戶要求賠償

霸王級寒流來襲，新北市中和區中興里許多住戶卻無天然氣可用，寒冬中只能洗冷水澡。新北市議員張志豪今與住戶召開記者會，要求供...

數十年來首見！寒流改變自來水質 雙北用戶減免10天水費

新北市板橋、永和、蘆洲、新店等地，以及北市部分地區，近日不斷有居民抱怨，自來水質出現異常，不但呈現黃綠色，甚至散發出奇怪...

培養搭輕軌習慣 淡海輕軌推10元單程學生票

為便利淡水地區搭乘輕軌上下學的學生，新北捷運公司從去年底起，到今年3月20日止，推出為期3個月，全國大專院校及國、高中學生，憑電子票證學生票即可以單程均一價10元的優惠價，原本一趟都要20到25元，現在等於是打對折，希望培養淡水在地學子多多使用輕軌通學的習慣。

送愛到學校 汐止弱勢學童開心領紅包

新北市里長服務協會做愛心，今年持續發紅包關懷弱勢學童，原本是在區公所統一發放，不過，因為受到疫情影響，將紅包送到各校，今(14)日歲末寒冬關懷弱勢兒童活動，里長服務協會、汐止區長一行人，是將紅包送到各校去，希望讓他們開心過年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。