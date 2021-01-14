中和中興里缺瓦斯 欣欣天然氣：已增設完管線

寒流來襲，民眾瓦斯用量暴增，導致中和區出現民眾家中瓦斯壓力不足，導致無熱水洗澡。新北市經發局表示，欣欣天然氣公司已於昨日完成整壓站連通管增設工程因應，並於今日召集中油天然氣事業部及欣欣天然氣公司，要求類似情形不再發生。

新北市中和中興里多位民眾向新北市議員張維倩陳情，表示家中已多日沒有瓦斯及熱水洗澡，引發爭議。

經發局指出，近日因寒流緣故，單日用氣量飆破53萬度，創歷史新高，且時段多集中在晚上9時至12時，導致管線末端供氣壓力不足。

經發局表示，目前已請欣欣公司即時監控輸氣過程，於安全範圍內調整供氣壓力，並適時開啟儲氣槽增加瓦斯供氣壓力，以因應尖峰時段用氣量暴增情形。

欣欣天然氣公司副總陳宗傑指出，針對供氣不足問題，他們已於昨日緊急向中和區公所取得路證，增設管線連通鄰近整壓站增加氣源，當日晚間即已完工，未來也會檢討管網規畫，改善管線末端區域的問題，提升供氣品質。

經發局表示，經查詢後，新北其餘地區民眾均無反映瓦斯不足的問題，但他們仍要求其他6家天然氣公司確認供氣量能，就下一波寒流及除夕用氣高峰，預擬對策來做因應。