快訊

管線滲漏 北高雄13區近15萬戶晚間停水10小時

惹怒醫界、驚動總統、老友嗆聲 楊志良出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中和中興里缺瓦斯 欣欣天然氣：已增設完管線

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
欣欣瓦斯公司已於1月13日增設完管線，因應民眾天然氣需求，盼確保未來不會再有民眾因無天然氣而無熱水可用。圖／新北市經發局提供
欣欣瓦斯公司已於1月13日增設完管線，因應民眾天然氣需求，盼確保未來不會再有民眾因無天然氣而無熱水可用。圖／新北市經發局提供

寒流來襲，民眾瓦斯用量暴增，導致中和區出現民眾家中瓦斯壓力不足，導致無熱水洗澡。新北市經發局表示，欣欣天然氣公司已於昨日完成整壓站連通管增設工程因應，並於今日召集中油天然氣事業部及欣欣天然氣公司，要求類似情形不再發生。

新北市中和中興里多位民眾向新北市議員張維倩陳情，表示家中已多日沒有瓦斯及熱水洗澡，引發爭議。

經發局指出，近日因寒流緣故，單日用氣量飆破53萬度，創歷史新高，且時段多集中在晚上9時至12時，導致管線末端供氣壓力不足。

經發局表示，目前已請欣欣公司即時監控輸氣過程，於安全範圍內調整供氣壓力，並適時開啟儲氣槽增加瓦斯供氣壓力，以因應尖峰時段用氣量暴增情形。

欣欣天然氣公司副總陳宗傑指出，針對供氣不足問題，他們已於昨日緊急向中和區公所取得路證，增設管線連通鄰近整壓站增加氣源，當日晚間即已完工，未來也會檢討管網規畫，改善管線末端區域的問題，提升供氣品質。

經發局表示，經查詢後，新北其餘地區民眾均無反映瓦斯不足的問題，但他們仍要求其他6家天然氣公司確認供氣量能，就下一波寒流及除夕用氣高峰，預擬對策來做因應。

寒流

延伸閱讀

霸王級寒流來襲…中和中興里民沒熱水洗澡 住戶要求賠償

數十年來首見！寒流改變自來水質 雙北用戶減免10天水費

寒流接連來襲 南投警分局添購手套為員警保暖

寒流農損1億1814萬 蓮霧逾7000萬

相關新聞

雙北自來水質異常影響450萬人 居民：怕洗了掉頭髮

新北市板橋、中和、永和、蘆洲、新店等地，以及北市部分地區，近日不斷有居民抱怨，自來水質出現異常，不但呈現黃綠色，甚至散發...

霸王級寒流來襲…中和中興里民沒熱水洗澡 住戶要求賠償

霸王級寒流來襲，新北市中和區中興里許多住戶卻無天然氣可用，寒冬中只能洗冷水澡。新北市議員張志豪今與住戶召開記者會，要求供...

數十年來首見！寒流改變自來水質 雙北用戶減免10天水費

新北市板橋、永和、蘆洲、新店等地，以及北市部分地區，近日不斷有居民抱怨，自來水質出現異常，不但呈現黃綠色，甚至散發出奇怪...

不要再叫我五股垃圾山！新北投票命名這名字暫時領先

為改善五股垃圾山環境，新北市府前年9月起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，環境整頓已有階段性成果，為去除當地汙名化...

桃園永和市場將拆蓋捷運 地方盼留中正路人行道

桃園永和市場大樓將拆除展開桃捷綠線工程，未來中正路重車頻繁進出，市府原規畫削減人行道、取消停車格增加路幅，居民認為人行道...

不要鐵齒！入冬後頻傳一氧化碳中毒 消防員宣導這樣做

消防署統計今年才過沒幾天，就已發生6件瓦斯熱水器一氧化碳中毒事故，共造成16人受傷，全都是由於屋外式熱水器安裝在陽臺加蓋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。