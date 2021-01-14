南亞塑膠工廠管線破裂 汙水外流貴子坑溪最高罰300萬

新北市環保局環境重案組昨日至泰山塭仔圳例行巡查，發現貴子坑溪滿是汙泥，向上游追查後，發現是南亞塑膠公司管線破裂導致廢水滲出，業者也坦承疏失，並強調會負起責任。環保局表示，此案將依水汙染防治法第30條裁罰業者，最高可處300萬罰款，並要求公司清除沿線汙染物。

環保局重案組昨日下午4時至貴子坑溪巡查時，發現河川有受到泥流汙染的問題，初判可能是上游工廠或工程未妥善處理廢水導致河川受汙染，隨即沿線向上游追查，在南泰路4巷發現有管線破裂，周邊地面、牆面皆遭泥水汙染，稽查員查訪後，確認管線屬於南亞塑膠公司所有。

環保局指出，稽查員到場時，南亞公司即坦承該條管線是抽取地下水後沉澱池之廢水管線，原本都是將廢水抽至下游的合作企業長庚生物科技公司廢水場處理，但昨日上午10時管線突然破裂，員工發現後立刻關閉閥門，但仍導致多處路面及河川出現汙染。

環保局表示，南亞公司當場答應會負起所有相關責任，並將沿線汙染清理乾淨，還給地方居民乾淨的生活環境。

環保局指出，本次查獲的廢水管線導致泥水外流汙染河川，依法最重可處300萬罰款，市府也要求南亞公司應盡速將問題解決，清理受汙染環境。

環保局表示，這次的查緝還意外發現破裂汙水管線並未登載於長庚公司廢水處理許可文件內，會依法告發長庚公司，並要求業者盡速辦理許可文件變更或是封管。