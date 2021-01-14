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霸王級寒流來襲…中和中興里民沒熱水洗澡 住戶要求賠償

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市議員張志豪今與住戶召開記者會，要求供應商欣欣天然瓦斯公司全面檢視管線並賠償。圖／張志豪服務處提供
新北市議員張志豪今與住戶召開記者會，要求供應商欣欣天然瓦斯公司全面檢視管線並賠償。圖／張志豪服務處提供

霸王級寒流來襲，新北市中和區中興里許多住戶卻無天然氣可用，寒冬中只能洗冷水澡。新北市議員張志豪今與住戶召開記者會，要求供應商欣欣天然瓦斯公司全面檢視管線並賠償。欣欣副總廖江津表示，因罕見的連續強烈寒流，導致民生用量大增，末端供應不足，希望中油可以從源頭穩定供壓；中油則回應，每波寒流前皆將產能開到最高，目前各地供應商僅有欣欣供應的部分地區有此狀況。新北消保官明也將請欣欣至市府說明相關補償及改善方案。

張志豪指出，中興里一帶近日已發生至少三次沒有天然氣的狀況，許多民眾甚至是洗澡到一半沒有熱水可用，導致感冒。中興里長游志鴻說，自己也是受災戶，忍受了四天的冷水澡，希望欣欣天然氣公司負起責任，給予住戶補償。

張志豪更質疑，若是中油公司供氣量不足，為何僅有欣欣公司受影響？應全面檢視管線狀況並配合消保官調查，研擬出補償及改善方案，保證所有民眾都有熱水可使用。

廖江津說明，近日連續三波霸王級寒流，是自己從業幾十年來罕見，民生用量暴增，導致位處管線末端的中興里天然氣不足，該區範圍大約兩千多戶，昨晚已緊急加裝一條管線，加強供氣，目前已無民眾反映此狀況。

廖江津表示，近日已完成全市管線巡查，並沒有漏氣的問題，希望中油能從源頭穩定供壓，後續也會把各整壓站壓力調足夠，並與社區住戶溝通加裝整壓器，把後端供壓再提高。

中油回應，每波寒流來襲前，皆會將產能全開，提供足夠供應量給下游天然氣瓦斯公司，並請各下游供應商在離峰期間先將壓力拉到最高，以因應晚間的尖峰用量，若有做好相關配套，應不會有類似情形發生，目前僅有欣欣的部分地區有此狀況。

新北市長侯友宜今受訪時也表示，絕對不能因民生的瓦斯量能不足，使市民產生健康的疑慮，新北市有責任去跟民生管線的營利單位做深入的了解；新北市主任消保官王治宇表示，明天會請欣欣至市府說明，了解多少戶受到影響，以及後續改善、補償方案；立委江永昌說，針對中油及欣欣雙方矛盾的說法，會盡速深入釐清、找出責任歸屬，避免類似事件再次發生。

新北市長侯友宜今受訪時也表示，絕對不能因民生的瓦斯量能不足，使市民產生健康的疑慮。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今受訪時也表示，絕對不能因民生的瓦斯量能不足，使市民產生健康的疑慮。記者吳亮賢／攝影

中油 寒流

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