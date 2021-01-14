霸王級寒流來襲…中和中興里民沒熱水洗澡 住戶要求賠償

霸王級寒流來襲，新北市中和區中興里許多住戶卻無天然氣可用，寒冬中只能洗冷水澡。新北市議員張志豪今與住戶召開記者會，要求供應商欣欣天然瓦斯公司全面檢視管線並賠償。欣欣副總廖江津表示，因罕見的連續強烈寒流，導致民生用量大增，末端供應不足，希望中油可以從源頭穩定供壓；中油則回應，每波寒流前皆將產能開到最高，目前各地供應商僅有欣欣供應的部分地區有此狀況。新北消保官明也將請欣欣至市府說明相關補償及改善方案。

張志豪指出，中興里一帶近日已發生至少三次沒有天然氣的狀況，許多民眾甚至是洗澡到一半沒有熱水可用，導致感冒。中興里長游志鴻說，自己也是受災戶，忍受了四天的冷水澡，希望欣欣天然氣公司負起責任，給予住戶補償。

張志豪更質疑，若是中油公司供氣量不足，為何僅有欣欣公司受影響？應全面檢視管線狀況並配合消保官調查，研擬出補償及改善方案，保證所有民眾都有熱水可使用。

廖江津說明，近日連續三波霸王級寒流，是自己從業幾十年來罕見，民生用量暴增，導致位處管線末端的中興里天然氣不足，該區範圍大約兩千多戶，昨晚已緊急加裝一條管線，加強供氣，目前已無民眾反映此狀況。

廖江津表示，近日已完成全市管線巡查，並沒有漏氣的問題，希望中油能從源頭穩定供壓，後續也會把各整壓站壓力調足夠，並與社區住戶溝通加裝整壓器，把後端供壓再提高。

中油回應，每波寒流來襲前，皆會將產能全開，提供足夠供應量給下游天然氣瓦斯公司，並請各下游供應商在離峰期間先將壓力拉到最高，以因應晚間的尖峰用量，若有做好相關配套，應不會有類似情形發生，目前僅有欣欣的部分地區有此狀況。