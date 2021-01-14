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寒流造成自來水質改變 北水處：錳含量超標不影響健康

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
寒流造成自來水質改變，北水處下午說明。記者楊正海／攝影
寒流造成自來水質改變，北水處下午說明。記者楊正海／攝影

連續寒流造成自來水質改變，北水處下午特別舉行記者會說明，雖然錳含量超標，但不影響健康。台北市副市長蔡炳坤指出，檢測的標準是0.05毫克，北水處測出來是0.15毫克，的確超標，但這和美國環保署、食藥署的容許量相當相當的遙遠，但仍建議民眾這幾天把水煮開之後再飲用。

北水處長陳錦祥指出，這次水質事件影響大約36個小時，也就是從接到第一通民眾來電反映到受到控制止，大概是36小時；受影響的地區，除了陽明山地區，因水源是從山上來，其他區域幾乎都受到影響，包括整個台北市，還有新北市的中和、永和、新店、三重。另外，北水處還支援新北的板橋、新莊、蘆洲、五股等地，但不包括土城、鶯歌、樹林 ，人口數將近450萬人。

對於成因，翡翠水庫管理局長謝政道指出，因自然物理的現象，氣溫低的時候，表面水的水密度，相對於深層比較大，因密度的輕重，重的往下沉，就會有上下翻攪的情況，整個水庫裡的水攪動以後，有些成分就會比較偏高，這是自然的現象，所以把取水口調高後，狀況就可以解決。

至於會不會影響健康，市立聯合醫院職業醫學科主任許良豪指出，錳是身體所需要的一些微量元素，從平常日常生活攝取，是身體所必須的，例如身體的一些粒線體、血管、荷爾蒙的保護，都是需要錳。

另外，錳若對身體的危害，大部分都是在像是鋼鐵工廠，職業的暴露，在瞬間、大量或是長期累積性的暴露下，才比較會產生健康的危害。

許良豪指出，美國的環保署或美國的食品藥物管理局的建議，成人每天容許量是每公斤0.14毫克，換算下來，一天可以吃的量，以60公斤的成人來說，可以吃到8.4毫克的劑量。美國的食藥署的要求比較嚴格，每公升0.05毫克，標準

是一個70公斤的成人，那每天喝兩公升的水，喝了70年，這樣累積性的暴露量，才會產生身體健康危害。

另外在孩童的健康部分，一個孩童每公升有喝到1毫克，如果連續喝10天，基本上也不會產生危害，那如果說每公升0.3毫克以下，每天喝的量不超過此劑量，也不會產生危害。

至於錳如果過量，對身體會產生一些神經學的症狀，包括手會抖，或者是說腳的力量會受到影響，影響到的神經，長期甚至會對腦部產生影響，有巴金森的症狀，如果民眾感覺有這些症狀，手抖或是肢體無力，走路不穩，可以到門診家醫科或神經科、職業醫學科，去做檢查。

翡翠水庫 水質

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