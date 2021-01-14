快訊

評／川普需要關帳號，但社群媒體需要「公共監理」

惹怒醫界、驚動總統、被老友嗆聲 楊志良出面回應了

新北五股垃圾山去污名化 網路票選新名

中央社 / 新北14日電

新北市政府城鄉發展局表示，市府自108年起全力改善五股垃圾山環境並已有成效，因此，日前推動重新命名活動，今天起展開網路票選新名，以取代污名化的五股垃圾山的名稱。

城鄉局指出，中山高速公路以北、五股坑溪以南、二重疏洪道以西及新五路以東地區，面積約169公頃土地因20多年來存在非法棄置亂象，被當地稱呼為「五股垃圾山」，市府自108年9月1日起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，全力整頓五股垃圾山，經拆除違章建築及清除垃圾等工作後展現綠美化新貌。

城鄉局表示，為給予五股垃圾山新的氣象，市府109年11月27日起舉辦五股垃圾山命名活動，邀請市民一同參與取名。命名活動第一階段投稿時間已於109年12月31日截止，市民投稿十分踴躍，總計多達688件投稿件數，經市府團隊評選後選出5名入圍者，並於今天起開始第二階段網站公開投票活動。

城鄉局表示，最後決選的名稱分別是「五股心綠境」、「五股夏綠地」、「新五股希望之坵」、「加里珍藝術公園」、「五股樂福山」，民眾可上「https://wuguname.com」參選投票，票選首日截至中午，「五股夏綠地」名稱暫居領先。

城鄉局表示，投票時間自110年1月14日至110年3月14日截止，每人每天有3票投票權，名稱獲最高票數者可獲得頭獎「Switch」主機1台，參與投票者也有機會抽中西堤牛排雙人餐券。市府期望透過命名活動讓市民一起來決定未來五股垃圾山新的名字，共同攜手翻轉新北市、改變五股，拔除「城市之瘤」的污名。

投票

延伸閱讀

結合新北沿海在地食材 打造伴手禮1/15上架

新北國二女生上學校合作社竟遭掀衣吮胸 員工改重判4年

憂沒體育局無法辦國際賽 侯友宜：新北很有經驗

正妹學生站出來 議員籲新北盡速成立青年局

相關新聞

雙北自來水質異常影響450萬人 居民：怕洗了掉頭髮

新北市板橋、中和、永和、蘆洲、新店等地，以及北市部分地區，近日不斷有居民抱怨，自來水質出現異常，不但呈現黃綠色，甚至散發...

霸王級寒流來襲…中和中興里民沒熱水洗澡 住戶要求賠償

霸王級寒流來襲，新北市中和區中興里許多住戶卻無天然氣可用，寒冬中只能洗冷水澡。新北市議員張志豪今與住戶召開記者會，要求供...

數十年來首見！寒流改變自來水質 雙北用戶減免10天水費

新北市板橋、永和、蘆洲、新店等地，以及北市部分地區，近日不斷有居民抱怨，自來水質出現異常，不但呈現黃綠色，甚至散發出奇怪...

北市防疫旅館尖峰逾百空房 今起空房逾50間開放外縣市

防疫「一人一戶」新制明天上路，北市防疫旅館原本保留僅限北市民及離島民眾訂房，不過從今天起，有限度開放外縣市民眾訂房。北市...

南亞塑膠工廠管線破裂 汙水外流貴子坑溪最高罰300萬

新北市環保局環境重案組昨日至泰山塭仔圳例行巡查，發現貴子坑溪滿是汙泥，向上游追查後，發現是南亞塑膠公司管線破裂導致廢水滲...

居家檢疫1人1戶　新北第一階段釋出478間防疫處所

防疫「一人一戶」新政策明日開始啟動，新北市觀旅局長張其強表示，因應返台民眾暴增，同時在登機前需填寫，「檢疫居所證明」的新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。