新北五股垃圾山去污名化 網路票選新名

新北市政府城鄉發展局表示，市府自108年起全力改善五股垃圾山環境並已有成效，因此，日前推動重新命名活動，今天起展開網路票選新名，以取代污名化的五股垃圾山的名稱。

城鄉局指出，中山高速公路以北、五股坑溪以南、二重疏洪道以西及新五路以東地區，面積約169公頃土地因20多年來存在非法棄置亂象，被當地稱呼為「五股垃圾山」，市府自108年9月1日起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，全力整頓五股垃圾山，經拆除違章建築及清除垃圾等工作後展現綠美化新貌。

城鄉局表示，為給予五股垃圾山新的氣象，市府109年11月27日起舉辦五股垃圾山命名活動，邀請市民一同參與取名。命名活動第一階段投稿時間已於109年12月31日截止，市民投稿十分踴躍，總計多達688件投稿件數，經市府團隊評選後選出5名入圍者，並於今天起開始第二階段網站公開投票活動。

城鄉局表示，最後決選的名稱分別是「五股心綠境」、「五股夏綠地」、「新五股希望之坵」、「加里珍藝術公園」、「五股樂福山」，民眾可上「https://wuguname.com」參選投票，票選首日截至中午，「五股夏綠地」名稱暫居領先。

城鄉局表示，投票時間自110年1月14日至110年3月14日截止，每人每天有3票投票權，名稱獲最高票數者可獲得頭獎「Switch」主機1台，參與投票者也有機會抽中西堤牛排雙人餐券。市府期望透過命名活動讓市民一起來決定未來五股垃圾山新的名字，共同攜手翻轉新北市、改變五股，拔除「城市之瘤」的污名。