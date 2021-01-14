新北市推「青春山海線」特色產品 15日正式開賣
新北市為推廣「青春山海線」地方美食，邀請知名主廚與8個行政區的特色產品業者合作，推出甜點、茶、酒、零食等11件限量伴手禮，且民眾只要購買任何一項產品，便能參加Gogoro抽獎，11樣限定商品將於1月15日至3月15日在於8區30家統一超商上架。
新北市近期積極打造「青春山海線」品牌，去年更透過周邊環境改善營造出更優質的旅遊環境，包括金山中山溫泉公園再造、闢建猴硐至三貂嶺、牡丹至貢寮兩大遊憩路線自行車道，藉此推廣觀光旅遊及商品。
市府為進一步行銷「青春山海線」特色產品，決定輔導業者優化或開發創新商品，並協助業者改善外包裝，以「商標授權」的方式，共創在地品牌商機，打造一區一特色伴手禮。
新北市經發局表示，此次青春山海線限定伴手禮開發不論在食材或商品包裝上皆經過層層把關與嚴選，他們特別找來曾在香港米其林三星餐廳侯布雄、上海半島酒店等國際知名餐廳任職的主廚任樂軒來指導業者調整商品口味。
此次推出的限定伴手禮包括手信坊的海鮮米餅、谷芳有機茶園的石門鐵觀音茶與三峽碧螺春綠茶茶包組、春金魚酥、舞茶實業的魩仔魚爆米花、艾波索法式甜點的奶油龍蝦餅乾、三芝二號倉庫的櫻芝戀花見櫻花酒、阮的肉干的香辣蟹口味筷子肉干、汪汪地瓜園的地瓜薄片、海邊走走的花生愛餡蛋捲、藷童瑤的山海薯條，以及福得生活的地瓜酒布蕾，共計11樣特色商品，15日正式上架，盼能刺激地方經濟發展。
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