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不分設籍！機車駕訓考照肇事率少2成 北市補助1300元

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
除了中央提供1千個名額補助機車駕訓班學費外，北市府也加碼提供1千個名額，共2千個名額，可透過駕訓班訓練考照後，申請1300元補助，以降低事故風險。圖／聯合報系資料照（示意圖）
除了中央提供1千個名額補助機車駕訓班學費外，北市府也加碼提供1千個名額，共2千個名額，可透過駕訓班訓練考照後，申請1300元補助，以降低事故風險。圖／聯合報系資料照（示意圖）

為提升安全與防禦駕駛觀念，北市交通局不斷推動機車考照訓練補助，交通局今年再度釋出1000個補助名額，加上公路總局提供的1000名額，共補助2000名額，即日起只要到指定的駕訓班進行6小時的學科講習和10小時術科訓練，考到駕照後便可獲得1300元補助，期限到今年12月10日。

根據統計，去年北市交通事故死亡案件有60件，60人死亡、3萬3785人受傷，其中18歲到25歲的年輕騎士占13人，受傷人數多達9682人，將近3分之1，大多都是為注意前方車況、超速、未依規定讓車或不當駕駛行為，才導致事故發生。

交通局也進行調查，有接近一半的民眾完全不知道有補助，就算知道有補助，大多數民眾也認為機車自己練習就好，或是駕訓班收費3600元太貴，也嫌駕訓班距離太遠不方便，甚至認為訓練其太長。

不過交通安全柯科長彭志文表示，透過駕訓班考到機車駕照的人，平均肇事率降低到1.96%，自行考取駕照的人，肇事率平均約4.88%，肇事率是駕訓班考照的2倍多；經過機車駕訓較未受訓者，違規風險減少32%，肇事風險也減少20%

彭志文說，只要年滿18歲的民眾，透過指定駕訓班（大台北、福安、聯合與華豐）考取駕照，上6小時的學科強化駕駛防禦，以及10小時術科訓練，不得缺課，只要在補助截止日前考取駕照，無論設籍在哪個縣市，都可以領取1300元補助。

駕訓班 駕照 事故

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