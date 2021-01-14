首推AI全學程教材 柯文哲：不僅雙語 北市推三語教育

台北市長柯文哲推動智慧城市，智慧五大領域之一的智慧教育推動，北市府繼去年5月發布國中小AI教材後，今天再度於復興高中發表高中AI教材「AI生活大智慧」，北市也為全國第一個發表AI全學程教材的縣市。

市長柯文哲今出席「K-12人工智慧AI教育發表會」，柯文哲說，台北市其實不僅推雙語教育，而是「三」語教育。柯說，在台北市除要會說中英文外，還要會程式語言。從幼稚國、國高中小學均建置有K-12運算思維系統化課程，總共程式教育節數有143節、及24節的AI課程。

柯文哲表示，台北市從2015年起推動智慧城市，五大領域包括智慧交通、智慧教育、智慧公宅、智慧醫療等，又內而外、由公而思推行，其中智慧教育是五大智慧領域中，不用買廣告就拿第一名的領域，而且不是在台灣得獎，都是在國際得獎。

目前北市的智慧教育推動，包括校園都有光纖網路、教室建置觸控螢幕等，最重要的，就是教育局成功建置酷課雲線上教學，尤其去年因新冠肺炎疫情緣故，酷課雲這半年來的成果，遠超過之前四年慘淡經營的推動，目前全台還有其他三個縣市使用酷課雲系統，台北做成功了，就免費給全台灣學生使用。

北市教育局表示，這次推出的高中AI教材「AI生活大智慧」，是由北市國高中9位AI教育種子教師合力撰寫，結合漫畫及實作教學影片以電子書方式呈現，運用深入淺出的案例提供學生機器學習、深度學習及資料科學等知識，帶領學生思考AI科技面臨的道德議題，並為有意投入AI產業發展的高中生，提供未來升學、選課與產業動向分析等生涯規劃建議。

包括復興高中的「AI電算課程」是將數學邏輯化為程式語言，學生以公式取代程式碼編寫演算法，訓練AI自動解析數學，取代數學課繁複的運算流程，提升教學成效。龍山國中「AI體驗課程」由師生自編Scratch程式語言，訓練程式辨識玩家手勢，開發人機互動的猜拳遊戲等。

教育局也表示，北市府與鴻海教育基金會合作，共同推廣AI與量子電腦教育，鴻海教育基金會正籌備出版華人地區第一本長篇劇情人工智慧教育漫畫，未來這套漫畫也將在「台北酷課雲」連載。

另外，教育局將領先全國推動量子電腦教育，去年10月起與鴻海教育基金會合作，邀請國內重量級量子電腦學者辦理教師研習系列講座，共計22名本市教師參與，為教師介紹量子力學、量子邏輯閘、量子通訊相關知識，精彩扎實的研習課程，甚至吸引業界人士及外縣市教師前來參加。