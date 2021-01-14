數十年來首見！寒流改變自來水質 大台北用戶減免10日水費

新北市板橋、永和、蘆洲、新店等地，以及北市部分地區，近日不斷有居民抱怨，自來水質出現異常，不但呈現黃綠色，甚至散發出奇怪的味道，有民眾檢查後，竟發現整組濾心呈現泛黃甚至焦黑，直呼「超噁心」。北水處開記者會說明，昨天下午採取北勢溪的原水，發現錳的成分偏高，主因是寒流，溫度驟降時，產生翻騰攪拌，比較底層的水樣中錳個成分被沖出來，初估影響大台北地區約450萬人。

北水處長陳錦祥說，鐵錳數值在淨水廠的檢測，過往過這幾十年裏面，幾乎沒有突然間出現這麼高的數值，也是過去淨水處理時，從來沒有發生過的情況。不過經過處置，從今天凌晨開始，水質已經符合飲用標準。

北水處指出，因強烈寒流氣溫驟降，造成下層溶解錳的水層翻攪，由發電放流排放所致。因淨水處理效果不如預期，立刻通知翡管局提高放流水位從108公尺至148公尺，並經逐步調整後1月14日凌晨已回復正常出水，受影響時間約36小時。

北水處表示，期間有部分用戶發現水黃，北水處說明對口感及外觀不佳但對影響健康微小，北水處已即刻派員協助處理完妥並持續監測水質。有關受影響的用戶將減免5日基本費及用水費，另再補償5日基本費及用水費。陳錦祥指出，減免的水費依用戶用量，可減100元至500元不等。