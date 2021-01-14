北捷紅線圓山-象山沿線機車格 1/18起實施收費

為鼓勵民眾搭乘綠色交通運輸工具，台北市交通局規劃捷運圓山站至象山站周遭的機車停車格開始收費，每次20元，每日最多收一次，將於1月18日上路。交通局表示，沿線約有7100格車位，一年可增加7100萬收入，經費會用來做停車格、停車場維護與興建。

交通局營運柯科長羅至浩表示，捷運信義淡水線從圓山站到象山站周邊500公尺內、2米以上的道路街巷機車停車格進行收費。目前進行收費的地方，有捷運板南線沿線捷運站與士林夜市、景美夜市、公館夜市、遼寧街夜市、內科、木柵動物園等16個商圈。

羅至浩說，盤點圓山到象山的機車格，約有7100格，每年停車費可增加7100萬元，經費都會用來興建或維修公有停車場或挹注大眾運輸；此外，交通局還推出機車收費配套措施，包括機車月票、電動機車停車免收費、加強停車秩序，以及每日最多收費一次。

至於要如何認出收費地段？羅至浩指出，只要機車停車格兩邊有立黃色橡膠柱，就代表是收費車格。交通局認為，機車停車格收費後，可以減少3成久占車格的問題，讓民眾更容易找到車位，提升停車體驗，期盼民眾進入市區，可以多多搭乘大眾運輸，讓交通更順暢。

羅至浩透露，今年還會逐步規劃文湖線、新蘆線和松山線等市區內捷運站機車停車格收費，而比較偏遠的北投區、士林區、內湖區和文山區南端則不考慮規劃。羅至浩說，只會針對市中心收費，考量偏遠地區有轉乘需求，因此不納入收費。

平時騎車上下班的陳姓民眾認為，不管有沒有收費他都會停，畢竟騎車的自由度比較大，而且一天收費才20元，也不是說負擔不起； 高小姐則相當贊同該政策，她說政府就應該要鼓勵民眾多搭乘公共運輸，如果這些停車費能讓公車捷運更密集，搭乘的人也會越來越多。

交通局最後提到，明年起台北市公有路外立體及地下停車場月票線上登記、抽籤及付款時間調整；為了讓民眾提早得知抽籤結果，登記時間從每月10日到25日，改為5日到20日、抽籤時間從每月25日改為20日，付款時間則改為23日晚間11點59分前。