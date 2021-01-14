北市勞動局：高鐵欠2.5億加班費 20日勞資協商

台北市政府勞動局今天表示，高鐵公司還欠2.5億元加班費，已從2016年拖到現在，拍板20日下午勞資協商，盼高鐵公司儘速提出還款期限及方案。

勞動局表示，台灣高鐵公司自2007年通車起，未支付國定假日和超時工作加班費給員工，積欠金額達新台幣5億元，高鐵企業工會於2014年成立捍衛權益，勞動局同年也展開勞檢並介入，高鐵公司直至2016年，才願先付一半。到現在已經過了5年，還有2.5億元未還。

勞動局將於20日下午2時，邀請高鐵公司、高鐵企業工會、台北市產業總工會出席，進行勞資協調會議，會請高鐵公司提出還款期限及方案。

勞動局指出，高鐵企業工會目前有1800多名成員，其中近8成是「輪班制」，許多成員均未領到加班費，從數萬到40多萬元都有。

勞動檢查處2014年12月實施勞檢，經抽查後發現高鐵公司未給付加班費，依違反「勞基法」第24條開罰15萬元；該休的國定假日未休，依違反「勞基法」第37條開罰15萬元，並據此2條法提出訴訟。

台北高等行政法院去年12月23日判決出爐，認為被抽查的勞工，2013年7月15日表定所出勤的8小時，實際上有請特休，因此不須給加班費，未違反「勞基法」第24條，撤銷勞動局訴訟，勞動局已再提上訴。

不過「勞基法」第37條未給予國定假日休假，勞動局則勝訴，換高鐵公司不服，也已提上訴。

勞動局長陳信瑜強調，裁罰不是目的，但「工會沒理由被壓著打」，資方違法在先，不該再模糊焦點；關於被抽檢的勞工個案，他所休的「特別休假」，本就是勞工於工作日所請休，並非「國定假日」，因此理當獲得加班費。

陳信瑜說，如今都打起「法律戰」來了，建議資方趕緊將該償還的錢儘速還給勞工，別再拖下去；高鐵企業工會理事長陳堯森則說，期望彼此能進行協商，有共識及結果後，能撤掉上訴，高鐵公司能儘快將加班費還給大家。