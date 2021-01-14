侯友宜致贈托老中心春節加菜金 霸氣嬤神回覆笑翻眾人

農曆春節將至，新北市長侯友宜今上午前往永和區的中興公共托育中心、托老中心及永康老人長期照顧中心訪視，並致贈春節加菜金及水果禮盒，總計將發給全市54家社福機構。侯友宜在現場提醒長者天寒多加衣物時，一名奶奶突然說，「當然阿，不然會凍死！」超直率的反應，逗得全場哈哈大笑。

侯友宜今早先至中興公共托育及托老中心訪視，一進門就看到托育中心活潑可愛的小朋友們，穿著吉祥、喜氣的過年服飾，跳舞迎接，可愛又天真的模樣，在寒冬中為眾人帶來一股暖意。隨後侯友宜也一起體驗托老中心的打擊遊戲、財神DIY活動，與長者同樂。

侯友宜在現場與長者聊天時，先提醒大家寒冬中要多加衣物，不料身旁的一名奶奶突然說「當然阿，不然會凍死！」當侯友宜提到今天來這裡致贈加菜金及禮盒時，這名奶奶又回答「那很好啊」，超直率的回答，令侯友宜頓時也不知如何回應，逗趣互動更笑翻眾人。