拒當空氣清淨機 藍黨團：中火要燃氣先停燃煤

台電預計從今年起分3年投入超過1180億元經費，在台中火力發電廠新建2座燃氣機組，相關預算也將在立法院臨時會闖關。國民黨團今正式簽署提出總預算主決議案，要求要優先汰除中部4部老舊的燃煤機組，才能新建2座燃氣機組。

國民黨立委江啟臣表示，目前台中火力發電廠10部燃煤機組可發電550萬千瓦，長期造成中部空汙，危害民眾健康；未來若新建2部燃氣機組，以每部約可發電130萬千瓦推估，可停4部老舊燃煤機組改善空汙，總發電量還可達590萬千瓦。

江啟臣指出，從2016年至去年底止，台中10部燃煤機組每年燒的煤從1773萬噸減到去年只剩1165萬噸，減煤量達34%；而同期間中部PM2.5空汙指數，也從22.5降至15.4，也減量大約32%，顯見燃煤量是空氣重要汙染源。

江啟臣說，目前中火10座燃煤機組中，有4座使用年限已超過30年，燒最汙染的煤，難道不該除役；去年10月東海大學民調81.3%民眾支持中市府要求中火逐步廢除燃煤機組，蔡政府請尊重民意，中火除舊布新就是台中人新年新希望。

江啟臣認為，最近國內林口、大林、通宵、大潭4個電廠已新增加5部燃煤機組，4部燃氣機組，總發電量增加727.9萬千瓦，沒理由再增加中部發電廠發電量與中部人健康的負擔。

江啟臣認為，台電要新增1部燃氣機組，相對也要降低2部燃煤機組，減少民眾健康負擔，這樣預算才能同意，否則是變相增加中部電廠發電量，也增加空汙量；備用機組存在就代表隨時可能再使用，若火力全開部得了。

國民黨團副書記長鄭麗文也認為，中火燃煤量降低與台中空汙可正相關改善，中火燃煤機組除役愈快愈好，台電要增加兩部燃氣機組，卻沒有汰除燃煤機組計畫，還，想用偷吃步讓中部民眾繼續用肺發電，中部人拒絕當空氣清淨機。