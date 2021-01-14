結合新北沿海在地食材 打造伴手禮1/15上架
新北市府發展東北角及北海岸地方創生，與業者聯手運用在地食材或文化元素，打造甜點、茶、酒、零食等限定伴手禮，將於15日起上架，盼遊客以良景佐美食、體驗人文兼創生魅力。
青春山海線成果發表暨創新商品上架通路記者會，今天在市府舉行，展現各局處協力推動打造「青春山海線」品牌的成果。在改善金山溫泉公園、活化漁港、串聯瑞芳舊三貂嶺與雙溪牡丹車站後，行銷深度旅遊與輕旅行等多元體驗遊程。
「青春山海線」是市長侯友宜的主要政見之一，透過北海岸與東北角地區的觀光發展，串連交通低碳綠能運具、輔導地方創生與產業發展、與在地組織合作活絡在地文史，營造衝浪教學情境空間、規劃陸地衝浪教學，也開發特色伴手禮、改良店家推廣行銷方式。
記者會展示新北市沿海8個行政區的在地食材或文化元素打造出的伴手禮，三峽區的谷芳碧螺春綠茶與石門區鐵觀音結合，展現跨域地方創生。也有海鮮米餅、魚酥、爆米花、奶油龍蝦餅乾、櫻花酒、香辣蟹口味肉干、地瓜薄片、地瓜酒布蕾、薯條與蛋捲等。
經濟發展局長何怡明表示，開發伴手禮，無論食材或商品包裝，皆經過把關與嚴選。邀主廚黃福壽、任樂軒等人，指導業者調整商品口味。邀前中華平面設計協會理事長章琦玫等顧問，提供包裝設計建議。並「商標授權」青春山海線的商標，共創在地品牌商機。
侯友宜表示，限定伴手禮將於1月15日起至3月15日，於北海岸及東北角的超商門市上架銷售。市府還推出消費不限金額登錄發票抽電動機車活動。新北市青春山海線是以環保、低碳、綠能的方式旅遊，盼望在防疫過程大家走出戶外，促進健康也帶動庶民經濟。
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