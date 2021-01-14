疫情增加遷出 新北市去年人口照樣正成長

去年我國人口首度負成長，不過新北市政府民政局公布新北市人口，截至去年403萬954人，比前年401萬8696人成長0.31，其中受疫情影響雖有1萬3550人出境遷出，但總遷入扣除遷出後仍有1萬577人社會增加，在出生率與死亡率接近打平下，仍維持人口正成長。

受到疫情影響，留在境外的國人數量增加，據戶籍法規定，遷徙以居住事實為主，若出境2年未入境，移民署會向戶政事務所通報後依規定辦理遷出登記，未來市民返國後，只要再到遷入地戶政事務所直接辦理遷入登記即可。民政局戶政科長顏耀明解釋，許多在國外工作的市民，考量旅途風險、檢疫、隔離等成本，選擇暫不回國。

據民政局統計，新北市去年粗出生率6.49‰與死亡率6.08‰差距不大，且出生人口仍多於死亡呈顯自然增加。社會增加方面，新北市去年遷入人數17萬3605人、遷出人數16萬3028人，淨遷入為1萬577人，遷出至國外者尤為明顯，與前1年相比增加4107人，主因也是疫情造成國際遷徙較少。

特別的是，新北市去年結婚登記共2萬1171對，與民國108年相比雖減少2277對，但在520、國慶等特殊日，結婚對數分別較去年同期多1.5倍及5.7倍，創下近年新高。民政局推測去年許多新人因防疫政策限制無法舉辦婚宴，將婚禮延期，但也有新人認為不確定的年代愛要及時，反而選在特殊日互訂終身。

以新北市各行政區來看，林口區增加5610人最多，近年來因三井outlet、機場捷運，以及世大運選手村改建之社會住宅，便利的交通帶動工商發展，成為年輕族群遷入的熱門區域；次為淡水區增加4668人，主要為當地新市鎮開發加上淡海輕軌通車。

民政局長柯慶忠表示，新北人口成長雖趨緩，但在未來持續推動各項建設下發展性強，可望吸引當地換屋族或鄰近區域外溢的自住客，預估新北市人口總增加率仍可維持正成長趨勢。