飼主欲出售土城住宅不續養11犬隻 沒結紮、寵登罰8.3萬

位在新北市土城區中央路3段某透天厝民宅，有民眾飼養11隻米克斯，動保處經查後發現，藍姓飼主疑似因為住所要出售，無法繼續飼養犬隻，送交中和動物之家收容時，發現未完成不擬續養犬隻前置作業、且未進行犬隻媒合公告申請、未辦理寵物登記、近1年內也未有狂犬病注射紀錄及皆未完成絕育等，明顯未善盡飼主責任，違反動物保護法相關規定，動保處依法開罰8萬3000元。

動保處表示，去年12月底接獲通報，藍姓飼主住在土城中央路3段，因欲出售住所無法繼續飼養11犬隻，將該批犬隻以不擬續養方式送交公立動物之家收容，由於皆未完成寵物必備三合一，包含晶片登記、每年狂犬病疫苗注射及絕育，飼主未善盡管理責任，動保處依法開罰，杜絕以不擬續養成了無良飼主變相棄養的合法管道。

依據動保法第14條，各縣市主管機關應規劃設置動物收容處所，初衷是為了幫助真正有困難的飼主，但有些人卻把飼養多年的寵物像丟垃圾一樣丟進收容所，致使動保法中的「不擬續養」淪為部分飼主「合法棄養」管道，動保處從源頭加強管理，落實稽查家戶犬隻是否有植入晶片、結紮並打狂犬病疫苗，「拉高不擬續養門檻、杜絕真棄養」問題。

動保處長楊淑方指出，新北市「不擬續養犬貓前置作業規定」民眾因故無法繼續飼養的犬貓，透過動保處「毛寶貝幸福轉運站（連結網址https://reurl.cc/v53GA1）」，轉介適合的飼主，待媒合犬貓經刊登轉運站30天後，若未尋得欲飼養之新飼主，則由原飼主可將不擬續養動物帶至動物之家收容照護與後續認養。動保處再次呼籲，隨意棄養動物可依動保法第29條，可處3萬至15萬元罰鍰。

動保處表示，市府持續倡導不離不棄「零棄養」飼養觀念，動物如同我們的家人，呼籲飼主一定要善盡飼主責任，切勿隨意棄養。同時，除了提高不擬續養犬隻門檻，解決寵物飼養問題外，更讓飼主有冷靜思考期30天，如真無法飼養也應再為寵物尋找下一位新飼主，提供下一個溫暖的家才是善待動物最佳選擇。