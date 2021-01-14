北市推實價揭露進化版 每天更新不動產交易資訊

台北市地政局今天表示，與國立屏東大學合作，透過大數據等方式即時查核北市不動產交易資訊，系統即日起上路，將提供正確實價登錄內容，也讓價格更透明，且每天更新交易資訊。

台北市政府地政局今天舉辦「實價揭露進化2.0」記者會，局長張治祥說，中央政府去年底修正通過實價登錄2.0三法部分條文，明定成交案件門牌、地號要完整揭露等。

張治祥表示，為讓台北市不動產交易市場透明化，先前已和不動產估價師公會簽署合作瞭解備忘錄（MOU）；為即時揭露不動產交易，更與國立屏東大學合作，由校方開發模型及運用大數據資料進行即時查核，系統今天啟用。

她指出，透過屏東大學設計模型等，讓原本7天揭露不動產交易資訊，縮短成1天，民眾可查詢到前一天北市不動產交易資訊，相關內容可至「台北地政雲」查詢。

地政局表示，民國107年使用智慧檢核系統，查核實價登錄資訊，透過20萬筆交易案例設大數據資料庫，分析歷史房價，判讀不動產交易資訊；隔年與北市不動產估價師公會合作，由估價師檢核不動產價格合理性，盼提供外界客觀、正確不動產交易資訊。

地政局指出，今天與屏東大學簽署MOU後，範圍查核不動產交易預估可達全市近8成交易量，目前揭露不動產交易價格區間為5個門牌。此外，統計去年不動產交易件數，每天約100筆。