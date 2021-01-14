憂沒體育局無法辦國際賽 侯友宜：新北很有經驗

新北市府與台北市府將於2025年舉辦「壯年運動會」，2市攜手舉辦國際賽事，但台北市以體育局為主，新北卻只有體育處，新北多名議員也呼籲成立體育局，新北市長侯友宜說，各局處都對國際性運動賽事相當有經驗，所以不管體育局成立與否，都會把壯年運動會辦好。

板橋縣立體育場、新莊縣立體育場、樹林縣立體育場2006年整併為體育處，同樣屬於教育局的二級機關，教育局仍保有體育及衛生教育科，體衛科服務對象為學校，體育處則是民眾；近幾年又出現把體育處升級為體育局的聲音。

曾拿下世界盃跆拳道金牌的新北市議員洪佳君指出，新北要爭取國際賽會、推廣運動產業，需要專責單位負責，若新北都派處長與其他單位的局長談合作，會差別人一階，沒有對等關係會吃虧。

侯友宜說，新北幾年前舉辦過青少年的世界運動會，也協助過舉辦世大運，新北沒有體育局但舉辦國際賽事非常有經驗，目前體育處與學校緊密連結在一起，承辦壯年運動會等國際賽事都沒有問題。

新北教育局長張明文指出，是否成立體育局還在評估階段沒有正式討論，像是將舉辦的全國運動會，各組都是市府各單位動員，再加上上學校校長一起幫忙，現在的組織與編制承辦壯年運動會都沒有問題。

新北體育處長洪玉玲表示，目前比照中央體育政策，體育處歸屬於教育局所屬單位，為二級機關；成立體育局有優缺點，新北2016成功辦理國際少年運動會、2017年協辦世界大學運動，舉辦的萬金石馬拉松更是台灣第一個獲得世界田徑總會認證的標籤賽事。