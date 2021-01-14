正妹學生站出來 議員籲新北盡速成立青年局

為加速新北市政府成立青年事務局，今日在新北市議員劉美芳主導下，邀請眾多藍營議員舉行「爭取設立青年事務局」公聽會，並請到正妹、帥哥學生代表出席，讓民眾細聽年輕人的聲音。劉美芳表示，青年是國家根本，成立青年局是世界潮流，盼政府重視青年需求。

新北市403萬人口青年（18-40歲）占3分之1以上，而市府單位中僅隸屬於研究發展考核委員會的「青年事務委員會」的次級機關專門替青年服務。去年青委會整年預算僅220萬元，今年雖擴充到505萬，但對比已成立青年局的桃園市（2億）與高雄市（4億9千萬），差距顯而易見。

這次公聽會除劉美芳外，包括江怡臻、王威先與廖先翔等新北議員一同到場響應，並找來青年各界如國際青年商會、律師、校方以及學生代表，向市府代表建言應盡速成立青年局。

廖先翔指出，青年失業率逼近10％，即便有勞工局輔導，但是否年輕人真的會尋求服務也不一定，感覺跟市府間有隔閡，既然有客家事務局、原住民族行政局，也該設立青年局。

王威元說，在青年階段無論工作、求學，要的知識跟專業技能跟壯年不見得一樣，既然總統說過青年是國家重要資產，那地方政府應該也要有實際行動。

為了更理解學生需求，公聽會找來莊敬高職代表出席，曾赴韓國當實習生的正妹黃姿婷表示，未來成年後如果想朝多元發展努力，也想要有政府幫助，讓青年更茁壯，希望青年局能順利創辦。校長林淑貴坦言，長期跟學生接觸下來，發現跟20年前的想法差很多，要理解現在學生需要再適時指導，才能及時幫到學生。

青商會代表透露，過去在活動執行時常找不到單位溝通，已多次向市長侯友宜反映，都只是得到「還在準備」的答案，實質效果不大。議員江怡臻認為，無論任何年齡，都應該為年輕人創造機會，建議青年局成立後，應就其目的、相關性區分業務，而不是以年齡區分。

劉美芳補充，青委會只是附庸在各局處，考量現實層面，必須設立專責機構協助年輕人，讓年輕人能有固定窗口表達自己的想法。