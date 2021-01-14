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自來水質異常範圍涵蓋雙北 侯友宜要求北水處詳細檢測
新北市板橋、永和、蘆洲、新店等地，以及北市部分地區，近日不斷有居民抱怨，自來水質出現異常，不但呈現黃綠色，甚至散發出奇怪的味道，有民眾檢查後，竟發現整組濾心呈現泛黃甚至焦黑，直呼「超噁心」。新北市長侯友宜表示，第一時間水利局已回報，特別要求北水處詳細檢測水質，調查有沒有受到污染的狀況。北水處表示，下午兩點將於台北市府召開記者會說明。
侯友宜表示，現在北水處已經在積極的處理當中，等北水處清楚的把水質檢驗報告弄清楚後，一定會跟市民做報告，會全力的了解水質的問題，讓民眾能夠用一個乾淨又健康無虞的水。
多名網友昨在永和、板橋、蘆洲等地的臉書社團詢問，自來水是否出現問題，不料卻有許多網友回應，家中也出現類似狀況，更有網友表示，剛買的過濾耗材，「換了馬上就髒」，外觀甚至焦黑，先前每月換一次都不會發生這種狀況。家住板橋的江小姐表示，昨天晚上洗澡時赫然發現水質有問題，檢查後也發現濾心竟變黑。
北市也有民眾在ptt發文表示，「昨晚要幫小孩洗澡，放了一缸水，結果看到水盆嚇了一大跳...超髒的！放掉再重裝3、4次，都一樣黃黃的，上面還有棉絮懸浮物、水裡有些小雜質...」。
北水處表示，下午兩點將於台北市府召開記者會，由副市長蔡炳坤主持，屆時再統一向外界說明。
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