北市捷運萬大一期成果發表 盼東環段完工整合環形路網

台北市捷運局今與中國土木水利工程學會共同舉辦「台北捷運萬大一期及信義東延段施工經驗暨南環段設計理念成果發表會」，新北市、桃園市、台中市、高雄市捷運局均派員出席，會中分享北捷局於萬大一期、信義東延段所遇困難及解決方式，以及解說環狀線南環段設計理念。

台北市副市長彭政聲致詞時開玩笑說，台北市長柯文哲過去常批評、質疑北捷局工程浩大、經費過高，直到親自前往現場勘查才了解，「醫生開刀難，捷運工程也難」。

彭政聲表示，台北捷運為台灣首座且規模最大的捷運系統，北捷局成立近34年，在機電工程等方面擁有許多經驗老道的人才，近期北市也藉由舉辦Open House Taipei推廣北捷及北市景點。

舉辦這樣的成果發表會也算是一種經驗傳承，現在捷運局遇到的其中一個問題，就是有經驗人才逐漸面臨退休情況，真的退休會有人才及技術流失問題，只能回聘這些人才繼續服務，並舉辦發表會分享經驗。

彭政聲指出，雙北大生活圈，交通部分緊密重疊，「當初與新北市府移交時，一個很重要的問題就是機電工程要延續」，同個工程油不同的主管機關負責，恐花更多時間及金錢重新設計及接手經營。

另外，彭也提到，首都環狀線路線規劃為已通車的環狀線第一階段（新店大坪林站至新莊新北產業園區站）與已核定的北環段、南環段及規劃中的東環段形成完整的環型路網，全線採中運量無人駕駛系統，一車直達，形成如「東京山手線」完整環型路網。

環狀線共有東、南、西、北4個環段，完工後可行程完整的首都環型路網，透過捷運串聯既有軌道路網，提升大台北地區交通便捷。第一階段的西環段已在今年初通車，第二階段的北環段及第三階段的南環段於2019年5月31日獲行政院正式核定，全線長約20.66公里，共設18座地下車站，預計明年發包施工。