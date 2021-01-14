快訊

中國8個月來「染疫第一死」：河北「瘟疫輪迴」的疫情焦慮

美駐聯合國大使無法來台 蔡英文與克拉夫特改視訊對談

北市捷運萬大一期成果發表 盼東環段完工整合環形路網

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市副市長彭政聲今出席捷運萬大一期及信義東延段施工成果發表會。記者胡瑞玲／攝影
台北市副市長彭政聲今出席捷運萬大一期及信義東延段施工成果發表會。記者胡瑞玲／攝影

台北市捷運局今與中國土木水利工程學會共同舉辦「台北捷運萬大一期及信義東延段施工經驗暨南環段設計理念成果發表會」，新北市、桃園市、台中市、高雄市捷運局均派員出席，會中分享北捷局於萬大一期、信義東延段所遇困難及解決方式，以及解說環狀線南環段設計理念。

台北市副市長彭政聲致詞時開玩笑說，台北市長柯文哲過去常批評、質疑北捷局工程浩大、經費過高，直到親自前往現場勘查才了解，「醫生開刀難，捷運工程也難」。

彭政聲表示，台北捷運為台灣首座且規模最大的捷運系統，北捷局成立近34年，在機電工程等方面擁有許多經驗老道的人才，近期北市也藉由舉辦Open House Taipei推廣北捷及北市景點。

舉辦這樣的成果發表會也算是一種經驗傳承，現在捷運局遇到的其中一個問題，就是有經驗人才逐漸面臨退休情況，真的退休會有人才及技術流失問題，只能回聘這些人才繼續服務，並舉辦發表會分享經驗。

彭政聲指出，雙北大生活圈，交通部分緊密重疊，「當初與新北市府移交時，一個很重要的問題就是機電工程要延續」，同個工程油不同的主管機關負責，恐花更多時間及金錢重新設計及接手經營。

另外，彭也提到，首都環狀線路線規劃為已通車的環狀線第一階段（新店大坪林站至新莊新北產業園區站）與已核定的北環段、南環段及規劃中的東環段形成完整的環型路網，全線採中運量無人駕駛系統，一車直達，形成如「東京山手線」完整環型路網。

環狀線共有東、南、西、北4個環段，完工後可行程完整的首都環型路網，透過捷運串聯既有軌道路網，提升大台北地區交通便捷。第一階段的西環段已在今年初通車，第二階段的北環段及第三階段的南環段於2019年5月31日獲行政院正式核定，全線長約20.66公里，共設18座地下車站，預計明年發包施工。

捷運 北捷

延伸閱讀

北捷1天2狀況 下班乘客等得好煩

萬大線離教室10米 土城人抗議

台北市人口減 青壯年3年少5.3萬 議員批「柯P新政」

避免教師甄試黑幕！北市教育局首度辦理高中教師聯甄

相關新聞

疫情增加遷出 新北市去年人口照樣正成長

去年我國人口首度負成長，不過新北市政府民政局公布新北市人口，截至去年403萬954人，比前年401萬8696人成長0.3...

新北多區自來水成黃綠色 原因找到了！

新北市板橋、中和、永和、蘆洲、新店等地居民近日不斷有居民抱怨，自來水質出現異常，不但呈現黃綠色，甚至散發出奇怪的味道，新...

飼主欲出售土城住宅不續養11犬隻 沒結紮、寵登罰8.3萬

位在新北市土城區中央路3段某透天厝民宅，有民眾飼養11隻米克斯，動保處經查後發現，藍姓飼主疑似因為住所要出售，無法繼續飼...

憂沒體育局無法辦國際賽 侯友宜：新北很有經驗

新北市府與台北市府將於2025年舉辦「壯年運動會」，2市攜手舉辦國際賽事，但台北市以體育局為主，新北卻只有體育處，新北多...

正妹學生站出來 議員籲新北盡速成立青年局

為加速新北市政府成立青年事務局，今日在新北市議員劉美芳主導下，邀請眾多藍營議員舉行「爭取設立青年事務局」公聽會，並請到正...

自來水質異常範圍涵蓋雙北 侯友宜要求北水處詳細檢測

新北市板橋、永和、蘆洲、新店等地，以及北市部分地區，近日不斷有居民抱怨，自來水質出現異常，不但呈現黃綠色，甚至散發出奇怪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。