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柯文哲：台北燈節朝辦準備 若前2天社區感染則限縮人數
北部某醫院發生醫護感染，今年台北燈節是否縮小規模？台北市長柯文哲今天表示，還是要「新常態」，台北燈節還是朝「預計要辦」的準備，可是若在前一天、兩天，突然發現台北市有社區感染，還是要限縮人數。
柯文哲說，他個人認為，台北市政的戰略還是要設法讓整個社會，儘量正常運作，以他的專業判斷，若有需要封鎖的時候，還是要封鎖。所以原則上，台北燈節還是朝預計要辦的準備，可是若在前一天、兩天，突然發現台北市有社區感染，還是要限縮人數、做什麼。
柯文哲說，目前台北燈節規劃，北市府已經開始做管制區人數控制的AI等設計，但是他覺得還是要新常態，儘量讓社會正常運作。但是，如果政府的判斷、科學的判斷認為需要限縮活動，市民還是要配合。
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