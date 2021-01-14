快訊

中國8個月來「染疫第一死」：河北「瘟疫輪迴」的疫情焦慮

美駐聯合國大使無法來台 蔡英文與克拉夫特改視訊對談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲：台北燈節朝辦準備 若前2天社區感染則限縮人數

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲說，台北燈節還是朝「預計要辦」的準備，可是若在前一天、兩天，突然發現台北市有社區感染，還是要限縮人數。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲說，台北燈節還是朝「預計要辦」的準備，可是若在前一天、兩天，突然發現台北市有社區感染，還是要限縮人數。記者林麗玉／攝影

北部某醫院發生醫護感染，今年台北燈節是否縮小規模？台北市柯文哲今天表示，還是要「新常態」，台北燈節還是朝「預計要辦」的準備，可是若在前一天、兩天，突然發現台北市有社區感染，還是要限縮人數。

柯文哲說，他個人認為，台北市政的戰略還是要設法讓整個社會，儘量正常運作，以他的專業判斷，若有需要封鎖的時候，還是要封鎖。所以原則上，台北燈節還是朝預計要辦的準備，可是若在前一天、兩天，突然發現台北市有社區感染，還是要限縮人數、做什麼。

柯文哲說，目前台北燈節規劃，北市府已經開始做管制區人數控制的AI等設計，但是他覺得還是要新常態，儘量讓社會正常運作。但是，如果政府的判斷、科學的判斷認為需要限縮活動，市民還是要配合。

北市 柯文哲 社區感染

延伸閱讀

洩足跡陳時中雙標？柯文哲：壓力大 人在江湖身不由己

柯文哲爆蔡英文答應日本開放核食 府否認

洩染疫者足跡爭議 陳時中：沒罰就沒雙標

回擊柯文哲「民粹說」 林右昌：當市長能不能正常點？

相關新聞

疫情增加遷出 新北市去年人口照樣正成長

去年我國人口首度負成長，不過新北市政府民政局公布新北市人口，截至去年403萬954人，比前年401萬8696人成長0.3...

新北多區自來水成黃綠色 原因找到了！

新北市板橋、中和、永和、蘆洲、新店等地居民近日不斷有居民抱怨，自來水質出現異常，不但呈現黃綠色，甚至散發出奇怪的味道，新...

新北多區自來水質有異 民眾拆開濾心竟焦黑直呼超噁

新北市板橋、中和、永和、蘆洲、新店等地居民近日不斷有居民抱怨，自來水質出現異常，不但呈現黃綠色，甚至散發出奇怪的味道，有...

飼主欲出售土城住宅不續養11犬隻 沒結紮、寵登罰8.3萬

位在新北市土城區中央路3段某透天厝民宅，有民眾飼養11隻米克斯，動保處經查後發現，藍姓飼主疑似因為住所要出售，無法繼續飼...

憂沒體育局無法辦國際賽 侯友宜：新北很有經驗

新北市府與台北市府將於2025年舉辦「壯年運動會」，2市攜手舉辦國際賽事，但台北市以體育局為主，新北卻只有體育處，新北多...

正妹學生站出來 議員籲新北盡速成立青年局

為加速新北市政府成立青年事務局，今日在新北市議員劉美芳主導下，邀請眾多藍營議員舉行「爭取設立青年事務局」公聽會，並請到正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。