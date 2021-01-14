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實價每日揭露！北市實價揭露進化2.0今上路

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市地政局長張志祥(右) 今宣布實價登錄案件將由每周更新，改為按日揭露。記者楊正海／攝影
北市地政局長張志祥(右) 今宣布實價登錄案件將由每周更新，改為按日揭露。記者楊正海／攝影

中央實價登錄三法已於去年12月30日經立法院三讀通過，因應新制施行，台北市地政局上午宣布北市實價揭露進化2.0版，台北地政雲自今天起，通過系統檢核的實價登錄案件將由每周更新，改為按日揭露；另再搭配縮小門牌區間為5個，每一棟都可查。

地政局繼與台北市不動產估價師公會簽署合作備忘錄（MOU）後，再與屏東大學進行交流，運用大數據資料及計量經濟模型輔助查核，透過國立屏東大學開發的系統，做實價登錄的快速檢核，從原本7天縮短為1天，天天揭露不動產交易資訊，每天即時更新。

地政局長張志祥指出，目前內政部是10天更新1次，台北市原1周1次，今天起是1天1次。至於是否能達到抑制房價？張志祥說，政府要做到的是資訊公開透明，房價變化還是看市場需求，但資訊公開可以防止惡意炒作、哄抬。

實價登錄三法去年修法後，因行政院尚未公布實施日期，張志祥說，台北市目前已經縮小到5個門牌的揭露程度，等中央新法公布可全揭露後，台北市就可以馬上做到。

地政局統計，去年北市不動產交易平均每日近100筆，每月平均2500至3000筆，對於房市是否過熱？張志祥說，北市府努力掌握資訊透明，實價登錄是中央、地方都想推的法案，去年疫情，因遊資太多，房地產很火熱，這個時間點 公布實價揭露進化 2.0版是好時機。

屏東大學大數據暨大量估價研究中心楊宗憲副教授指出，透過學術網路及專屬伺服器，可同時接收數十甚至數百個實價案件，並由專利估價模型針對不同類型案件個別估價，在10分鐘內就可將估價結果回傳給地政局，提升檢核效率與資訊品質。

張志祥指出，因為有大數據系統的把關，台北地政雲今天起通過系統檢核的實價登錄案件按日揭露；未通過的案件，將配合新法嚴查，持續落實稽核。

地政局表示，新制施行後，交易總價、車位個數及車位總價等三項價格資訊，如有申報不實，將直接處3萬元至15萬元罰款，買賣雙方申報時請務必詳加確認。

北市 屏東 門牌

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